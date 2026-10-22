Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

А суперколледж в Новой Москве станет крупнейшим в стране.

В Коммунарке начали строить межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, где посетителям откроют доступ к произведениям из музейных запасников. Старт работам дал Сергей Собянин. Одновременно в районе возводят суперколледж и спортивный комплекс. Все три объекта построят за счет городской Адресной инвестиционной программы.

«В отличие от традиционных закрытых запасников шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

В новом музейном комплексе разместят произведения из коллекций Третьяковской галереи и музеев столичного Департамента культуры. Для открытого хранения отведут около 11 тыс. кв. м: экспонаты, которые прежде находились в закрытых запасниках, выставят в прозрачных витринах. Посетители смогут наблюдать и за работой реставраторов.

Пятиэтажное здание площадью около 100 тыс. кв. м объединит хранилища с выставочными залами и научными лабораториями. Здесь будут принимать и исследовать музейные предметы, восстанавливать живопись, графику, ткани, керамику и скульптуру. Под временные выставки предусмотрено 15 тыс. кв. м, а под просветительские программы, включая детские занятия, более 2,6 тыс. кв. м.

У комплекса есть и своя техническая сторона. Крупные экспонаты будут перевозить на лифтах грузоподъемностью до 10 тонн. Внутренние маршруты спроектировали без порогов и перепадов высот, чтобы безопасно перемещать предметы между разгрузкой, хранилищами, мастерскими и залами.

Для посетителей оборудуют атриум с кафе и многофункциональный зал на 350 человек. Территорию вокруг озеленят, рядом предусмотрят места для экскурсионных автобусов. Неподалеку находятся станции метро «Ольховая» и «Новомосковская». Завершить строительство планируют в 2028 году. По расчетам, комплекс сможет принимать более 6 тыс. посетителей в день.

Суперколледж рассчитан на обучение свыше 16 тыс. студентов по 43 специальностям семи направлений. Среди них строительство, промышленность, креативные индустрии и гостеприимство. Четыре корпуса общей площадью 113 тыс. кв. м разместят на едином стилобате, а красные фасады оформят в стиле русского авангарда.

Учебу свяжут с практикой: мастерские и лаборатории оснастят оборудованием, которое используют на предприятиях. Студенты будут заниматься со сварочными аппаратами, станками для пайки плат и серверной техникой. Для транспортных направлений предусмотрен учебный склад, где можно отработать приемку, упаковку и отгрузку товаров.

Строителям отведут отдельный уличный полигон площадью 2,07 га в 600 метрах от колледжа. Там можно будет пройти весь цикл работ, включая устройство фундамента, возведение стен, монтаж кровли и отделку. Учебные конструкции затем разберут для следующих занятий.

Колледж войдет в научно-образовательный кластер вместе с кампусом МГТУ «СТАНКИН» и головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности. Завершить его строительство намечено на 2029 год.

К этому же сроку планируют построить спорткомплекс площадью 35 тыс. кв. м для студентов и жителей Коммунарки. В нем оборудуют универсальные залы, легкоатлетический манеж, ледовую арену и 50-метровый бассейн на 10 дорожек. Предусмотрены также помещения для борьбы, гимнастики и силовых тренировок, электронный тир и аудитория для киберспорта. Для разных групп посетителей организуют отдельные входы.