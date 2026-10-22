Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

Лидия Федосеева-Шукшина в коме Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Четверг 22 октября

17:26Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России 17:12Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя 16:22Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов 16:06В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес" 15:21Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей 13:27Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры 11:52Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель 10:20Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти 09:35Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей 00:27Это простое действие 22 октября убережет семью от разорения на всю зиму 18:45Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре 18:34В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП 18:32Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

Фото: MAX / @mossobyanin
188

А суперколледж в Новой Москве станет крупнейшим в стране.

В Коммунарке начали строить межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, где посетителям откроют доступ к произведениям из музейных запасников. Старт работам дал Сергей Собянин. Одновременно в районе возводят суперколледж и спортивный комплекс. Все три объекта построят за счет городской Адресной инвестиционной программы.

«В отличие от традиционных закрытых запасников шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

В новом музейном комплексе разместят произведения из коллекций Третьяковской галереи и музеев столичного Департамента культуры. Для открытого хранения отведут около 11 тыс. кв. м: экспонаты, которые прежде находились в закрытых запасниках, выставят в прозрачных витринах. Посетители смогут наблюдать и за работой реставраторов.

Пятиэтажное здание площадью около 100 тыс. кв. м объединит хранилища с выставочными залами и научными лабораториями. Здесь будут принимать и исследовать музейные предметы, восстанавливать живопись, графику, ткани, керамику и скульптуру. Под временные выставки предусмотрено 15 тыс. кв. м, а под просветительские программы, включая детские занятия, более 2,6 тыс. кв. м.

У комплекса есть и своя техническая сторона. Крупные экспонаты будут перевозить на лифтах грузоподъемностью до 10 тонн. Внутренние маршруты спроектировали без порогов и перепадов высот, чтобы безопасно перемещать предметы между разгрузкой, хранилищами, мастерскими и залами.

Для посетителей оборудуют атриум с кафе и многофункциональный зал на 350 человек. Территорию вокруг озеленят, рядом предусмотрят места для экскурсионных автобусов. Неподалеку находятся станции метро «Ольховая» и «Новомосковская». Завершить строительство планируют в 2028 году. По расчетам, комплекс сможет принимать более 6 тыс. посетителей в день.

Суперколледж рассчитан на обучение свыше 16 тыс. студентов по 43 специальностям семи направлений. Среди них строительство, промышленность, креативные индустрии и гостеприимство. Четыре корпуса общей площадью 113 тыс. кв. м разместят на едином стилобате, а красные фасады оформят в стиле русского авангарда.

Учебу свяжут с практикой: мастерские и лаборатории оснастят оборудованием, которое используют на предприятиях. Студенты будут заниматься со сварочными аппаратами, станками для пайки плат и серверной техникой. Для транспортных направлений предусмотрен учебный склад, где можно отработать приемку, упаковку и отгрузку товаров.

Строителям отведут отдельный уличный полигон площадью 2,07 га в 600 метрах от колледжа. Там можно будет пройти весь цикл работ, включая устройство фундамента, возведение стен, монтаж кровли и отделку. Учебные конструкции затем разберут для следующих занятий.

Колледж войдет в научно-образовательный кластер вместе с кампусом МГТУ «СТАНКИН» и головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности. Завершить его строительство намечено на 2029 год.

К этому же сроку планируют построить спорткомплекс площадью 35 тыс. кв. м для студентов и жителей Коммунарки. В нем оборудуют универсальные залы, легкоатлетический манеж, ледовую арену и 50-метровый бассейн на 10 дорожек. Предусмотрены также помещения для борьбы, гимнастики и силовых тренировок, электронный тир и аудитория для киберспорта. Для разных групп посетителей организуют отдельные входы.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2026, 17:26
Фото: MAX / @mossobyanin
Max / @mossobyanin✓ Надежный источник

По теме

Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов
Волонтёрам Подмосковья выбирают новых лидеров. Региональный этап конкурса прошёл в Лобне. В этом году он проходит во второй раз, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики региона. Отбор шёл в два этапа.

В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП

В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП
Ставка сделана на готовую инфраструктуру. Более 481 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса работают сегодня в Московской области.

Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек

Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек
397 семей в Новогирееве переезжают в новые квартиры по реновации. Переселение по московской программе реновации охватило более 300 тысяч человек.

Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья

Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды семи бойцам добровольческого отряда БАРС и бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. «Мы должны сделать так, чтобы все, кто ждёт наших ребят, чувствовали нашу заботу и поддержку в рамках работы фонда «Защитники Отечества», реабилитации, дополнительного образования или трудоустройства», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья

Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья
За прошедшую неделю жители Московской области подали около 6,4 тысячи электронных заявлений на оформление льготного питания для школьников. Услуга вошла в рейтинг самых востребованных на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона. Согласно данным, приведенным подмосковным Мингосуправления, лидером недели стала услуга «Запись в кружки и секции», которой воспользовались свыше 29,8 тысячи раз.

Выбор читателей

21/10СрдАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 21/10СрдСрочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 21/10Срд"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 21/10СрдАфриканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 21/10СрдОсевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 21/10СрдНазваны 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет