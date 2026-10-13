Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь

Очередной заграничный променад беглой Примадонны отечественной эстрады заставил публику яростно обсуждать каждый сантиметр свежего кадра.



Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), вновь привлекли внимание пользователей социальных сетей. Пара попала в объектив камеры во время вечерней прогулки по набережной кипрского Лимасола. Случайный снимок сделала русскоязычная туристка, встретившая артистов на улице.

Кадр быстро распространился по сетевым пабликам и вызвал активное обсуждение. Основной темой для комментариев стал выбор гардероба артистки. Для выхода в город Пугачева предпочла повседневный молодежный стиль, надев свободные черные мини-шорты, открывающие ноги.

Курортный образ дополнили базовая белая футболка и легкая рубашка в крупную черно-белую клетку, надетая нараспашку. Солнцезащитные очки певица закрепила на вырезе футболки, а волосы собрала в высокий небрежный хвост. В качестве обуви артистка выбрала массивные белые кроссовки на толстой подошве, подходящие для длительных пеших прогулок по брусчатке и тротуарам.

Максим Галкин* был одет в тон супруге: на нем были светлая футболка и легкие прямые брюки в тонкую полоску. Пользователи также обратили внимание на изменения в его облике — удлиненную стрижку и очки в темной оправе. На снимке супруги держатся за руки, спокойно прогуливаясь вдоль побережья.

Особенностью появившейся фотографии стало то, что она сделана со стороны и без предварительной подготовки. В отличие от официальных снимков в персональных блогах звезд, кадр опубликован без студийной ретуши и фильтров, демонстрируя повседневный вид пары. Мнения комментаторов традиционно разделились: одни похвалили певицу за смелость в выборе одежды и стройность, другие сочли такой наряд не вполне соответствующим возрасту, обратив внимание на следы усталости на лице.

Алла Пугачева и Максим Галкин* состоят в официальном браке с 2011 года и воспитывают двоих общих детей — двойняшек Елизавету и Гарри. После отъезда из России и оставления загородного дома в подмосковной деревне Грязь семья проводит большую часть времени за пределами страны. Основным местом проживания изначально был выбран Израиль, однако в последние годы супруги все чаще останавливаются на Кипре.

В Лимасоле у артистов есть собственная недвижимость, приобретенная несколькими годами ранее. Местные жители и туристы периодически встречают пару в магазинах, прибрежных ресторанах и на прогулочных зонах курорта. Несмотря на непрекращающуюся полемику вокруг их позиции и отъезда, артисты продолжают вести привычный для себя образ жизни и перемещаться по европейским странам.

*признан в России иностранным агентом.