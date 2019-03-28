"ЕР" запустила онлайн-сервис для пассажиров такси

Всем, кто сомневается в безопасности поездки на такси, теперь можно проверить наличие у водителя лицензии на перевозку пассажиров. "Единая Россия" озаботилась безопасностью на дорогах и запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси.

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