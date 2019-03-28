"ЕР" запустила онлайн-сервис для пассажиров такси
О старте онлайн-сервиса сообщила координатор партийного проекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Партия проведет мониторинг до конца апреля во всех регионах страны и передаст информацию о нарушениях в ГИБДД.
Для того, чтобы проверить наличие лицензии у таксиста, нужно зайти на сайт партпроекта "ЕР", ввести государственный регистрационный знак автомобиля и сообщить о возможном нарушении, если сервис сообщит об отсутствии разрешения.
"Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги", – отметила Кувычко.
Сейчас на рынке такси в России заняты от двух до двух с половиной миллионов человек. При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Водители без лицензии ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. По статистике, 60% дорожно-транспортных происшествий приходится на нелегалов.
Партийный проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области медицины. Координирует работу проекта депутат Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной некоммерческой организации "Российская система качества" Максим Протасов.
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