Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает

Экзотический отпуск популярной российской актрисы на африканском континенте едва не обернулся катастрофой.



48-летняя звезда российского театра и кино Любовь Толкалина всегда славилась своей страстью к экстремальным путешествиям и ярким впечатлениям. Этой осенью артистка решила исполнить давнюю мечту и отправилась на сафари в Южно-Африканскую Республику, выбрав для проживания престижный лодж на территории знаменитого национального парка Крюгера. Однако долгожданное свидание с дикой природой вышло из-под контроля: вместо умиротворенного созерцания закатов актриса оказалась в эпицентре криминального триллера с пушистыми грабителями в главных ролях.

Звезда экранов проявила бдительность перед выходом на прогулку и защелкнула окна номера на железную щеколду, но совершила одну роковую ошибку — забыла задернуть плотные шторы. Любопытные бабуины, свободно разгуливающие по территории парка, моментально приметили через стекло яркие вещи артистки. Проявив чудеса акробатики и криминальной смекалки, сообразительные приматы сумели поддеть оконный засов и беспрепятственно проникли в апартаменты знаменитости.

То, что увидела Толкалина по возвращении, повергло ее в состояние крайнего изумления. Номер выглядел так, словно по нему пронесся разрушительный ураган. Своими эмоциями и кадрами грандиозного погрома артистка поделилась на личной странице в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена). На видео запечатлены развороченные чемоданы, раскиданные по полу личные вещи и разорванные в клочья упаковки.

"Вашему вниманию бабуины… Дамы и господа. Ну. Это Африка, детка. Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина. Прелесть!" — с саркастичной усмешкой прокомментировала увиденное актриса, назвав происходящее "обезьяньим сказочным свинством".

Единственным утешением для путешественницы стало то, что наглые хвостатые воры не добрались до паспорта и денег, хотя замок на ее дорожном чемодане вскрыли с виртуозной легкостью.

Шокирующие кадры вызвали оторопь у звездных коллег артистки. Актриса Елена Валюшкина в ужасе воскликнула в комментариях: "Господи, я подумала, обокрали люди!". На что Толкалина отшутилась: "Это были их племянники".

Чуть позже Любови удалось встретиться с налетчиками лицом к лицу, когда те вернулись за добавкой.

"Такие сладкие, с длинными хвостами, крошечные. С детьми! Горох рассыпали. Какая-то тут настоящая ОПГ работает. Ходят по крыше — тын-тын-тын. Я аж закрыла дверь и закрылась на замок. Они маленькие. Не понимаю, как они вообще смогли открыть мой чемодан!" — эмоционально поделилась артистка, признавшись, что от греха подальше забаррикадировалась в номере изнутри.

Несмотря на пережитый стресс, нашествие африканской хвостатой банды и уничтоженные запасы косметики, Толкалина не потеряла присутствия духа. Актриса призналась, что прогулки по дикой саванне и наблюдение за слонами, львами и жирафами в их естественной среде обитания подарили ей ни с чем не сравнимый восторг, а визит грабителей-бабуинов стал самым веселым и запоминающимся приключением за всю поездку.