Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает

Никита Кологривый устроил дебош в баре Названа причина, почему Пугачева не иноагент Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Среда 21 октября

18:45Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре 18:34В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП 18:32Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья 15:09С намеком на выдержку: Тотьмянина преподнесла Ягудина благородный подарок в День отца 15:04"С самой собой!": Паулина Андреева в черном платье выдала правду о мужчинах 14:57Заявки на льготное питание школьников вошли в рейтинг самых популярных госуслуг Подмосковья 13:16Признание Ларисы Долиной о нарушении закона довело народ до белого каления 11:54Зима с фантазией: какие сюрпризы готовят партнёры московских парков 11:51Сергей Собянин рассказал о росте популярности ИТ-вертикали и ИТ-классов в школах Москвы 10:24В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений 09:34Озверевший Кологривый устроил пьяный дебош в баре и сбежал от полиции 00:12Как простой хлеб поможет навсегда забыть о безденежье и защитить близких от хворей 19 октября 18:13Батарейка на нуле и нервный срыв: кому из знаков зодиака грозит жесткое выгорание с 19 по 25 октября 15:58Книги на осень: детективы, семейные истории и возвращение Каменской 12:18Почему Пугачева, Хаматова и Меладзе до сих пор не признаны иноагентами: названы главные причины 06:42Этот простой ритуал 18 октября открывает дорогу к финансовому взлету и здоровью 18:1310 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове 17:31Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания 15:34Волочкова забилась в истерике на могиле легендарной Плисецкой: Горько до слез 12:31Сериальный детокс по гороскопу: именно этот обычный фильм может круто изменить вашу судьбу 06:31В Ерофеев день 17 октября один неверный шаг откроет дорогу в дом болезням и разорению 17:51В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин 17:38Черная дыра для денег и удачи: что каждому знаку зодиака жизненно важно выбросить на свалку до 1 ноября 16:26Оксана Самойлова горько поплатилась за откровенную исповедь в шоу Ксении Собчак 14:17Забыла где находится и дышит через трубки: 88-летняя Федосеева-Шукшина теряет связь с реальностью в реанимации 12:32Античный оракул заговорил спустя две тысячи лет и выдал 56 сценариев человеческой жизни 10:48"От волнения все вываливается!": конфуз с расстегнутыми штанами Баскова вскрылся прямо на сцене 09:30Алсу откровенно рассказала о новом замужестве 00:23Черный глаз и осенняя лихорадка: какая опасность подстерегает людей 16 октября 17:58Сорвавшийся с катушек рэпер Джиган поставил крест на карьере 15:16Земля уходит из-под ног: сотни городов с миллионами жителей стремительно проваливаются под землю 15:08"Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёрный круг" Малевича впервые покажут вместе в Звенигороде 12:27"Сочиняла под рюмочку!": всплыла скандальная правда о рождении всенародных хитов Аллы Пугачевой 10:45"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает

Любовь Толкалина. Фото: kino-teatr.ru
522

Экзотический отпуск популярной российской актрисы на африканском континенте едва не обернулся катастрофой.

48-летняя звезда российского театра и кино Любовь Толкалина всегда славилась своей страстью к экстремальным путешествиям и ярким впечатлениям. Этой осенью артистка решила исполнить давнюю мечту и отправилась на сафари в Южно-Африканскую Республику, выбрав для проживания престижный лодж на территории знаменитого национального парка Крюгера. Однако долгожданное свидание с дикой природой вышло из-под контроля: вместо умиротворенного созерцания закатов актриса оказалась в эпицентре криминального триллера с пушистыми грабителями в главных ролях.

Звезда экранов проявила бдительность перед выходом на прогулку и защелкнула окна номера на железную щеколду, но совершила одну роковую ошибку — забыла задернуть плотные шторы. Любопытные бабуины, свободно разгуливающие по территории парка, моментально приметили через стекло яркие вещи артистки. Проявив чудеса акробатики и криминальной смекалки, сообразительные приматы сумели поддеть оконный засов и беспрепятственно проникли в апартаменты знаменитости.

То, что увидела Толкалина по возвращении, повергло ее в состояние крайнего изумления. Номер выглядел так, словно по нему пронесся разрушительный ураган. Своими эмоциями и кадрами грандиозного погрома артистка поделилась на личной странице в Instagram (компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена). На видео запечатлены развороченные чемоданы, раскиданные по полу личные вещи и разорванные в клочья упаковки.

"Вашему вниманию бабуины… Дамы и господа. Ну. Это Африка, детка. Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина. Прелесть!" — с саркастичной усмешкой прокомментировала увиденное актриса, назвав происходящее "обезьяньим сказочным свинством".

Единственным утешением для путешественницы стало то, что наглые хвостатые воры не добрались до паспорта и денег, хотя замок на ее дорожном чемодане вскрыли с виртуозной легкостью.

Шокирующие кадры вызвали оторопь у звездных коллег артистки. Актриса Елена Валюшкина в ужасе воскликнула в комментариях: "Господи, я подумала, обокрали люди!". На что Толкалина отшутилась: "Это были их племянники".

Чуть позже Любови удалось встретиться с налетчиками лицом к лицу, когда те вернулись за добавкой.

"Такие сладкие, с длинными хвостами, крошечные. С детьми! Горох рассыпали. Какая-то тут настоящая ОПГ работает. Ходят по крыше — тын-тын-тын. Я аж закрыла дверь и закрылась на замок. Они маленькие. Не понимаю, как они вообще смогли открыть мой чемодан!" — эмоционально поделилась артистка, признавшись, что от греха подальше забаррикадировалась в номере изнутри.

Несмотря на пережитый стресс, нашествие африканской хвостатой банды и уничтоженные запасы косметики, Толкалина не потеряла присутствия духа. Актриса призналась, что прогулки по дикой саванне и наблюдение за слонами, львами и жирафами в их естественной среде обитания подарили ей ни с чем не сравнимый восторг, а визит грабителей-бабуинов стал самым веселым и запоминающимся приключением за всю поездку.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2026, 18:32
Любовь Толкалина. Фото: kino-teatr.ru
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

Телеканал СТС приступил к съемкам нового сериала "Девочки не сдаются", в котором Любовь Толкалина сыграла замужнюю женщину.
"После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию", - с улыбкой сообщила актриса.
Супругом звезды на время стал ее коллега Алексей Макаров.
Брак героев окажется под угрозой: его попытается разрушить соперник.
Неожиданные перемены превращают размеренную жизнь героинь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.
Пять женских судеб, пять сложных характеров и пять любовных драм...
Любовь Толкалина не раз продемонстрирует зрителям идеальные, длинные ноги.
Актриса Агния Кузнецова.
В новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин.
Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка. Они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью.
Любовь Толкалина.
Агния Кузнецова.
Актер Данила Дунаев.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".
Соперник, попытавшийся разрушить брак героини Толкалиной.
Данила Дунаев с партнершей.
Режиссерами сериала "Девочки не сдаются" стали Сергей Краснов и Мария Кравченко.
Кадр со съемок сериала "Девочки не сдаются".

По теме

Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова

Любовь Толкалина уехала из России
Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока

Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока
Попытка оскандалившегося блогера-миллионника разжалобить судейскую коллегию обернулась полным фиаско. В Московском городском суде завершился один из самых драматичных процессов года, за исходом которого с замиранием сердца следила вся светская Москва.

Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца

Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В честь этого праздника на знаменитой Киностудии имени М.

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна

"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна
Шокирующие откровения звездного наследника сорвали покров тайны с закрытой жизни знаменитой цирковой династии, обнажив весьма неординарные методы домашнего воспитания. Народный артист РСФСР, создатель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев для миллионов зрителей по всему миру всегда казался воплощением абсолютной доброты, сказочного уюта и мягкости.

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине

Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине
Сытая заграничная жизнь в роскошных американских апартаментах дала неожиданную трещину, обнажив глубокую душевную боль звездной наследницы по оставленному дому. Сколько бы отечественные знаменитости ни пытались убедить публику в прелестях заграничного рая, генетическая память и зов корней рано или поздно берут свое.

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет

Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет
Разница между ясной памятью в глубокой старости и пугающим угасанием интеллекта кроется в простых ежедневных действиях, способных повернуть биологические часы вспять. Представьте двух сверстников, разменявших седьмой десяток: один с легкостью осваивает сложные компьютерные программы, сыплет фактами и быстро принимает решения, а второй с трудом вспоминает имена соседей и путается в днях недели.

Выбор читателей

20/10ВтрИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 20/10ВтрСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 20/10Втр"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 20/10ВтрНаденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 21/10СрдАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 21/10СрдСрочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму