"ЕР" предложила меры по снижению платы за вывоз мусора

Практику раздельного сбора мусора необходимо стимулировать снижением тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.



В ходе общественных дискуссий эксперты выработали и направили в правительство ряд предложений, которые позволят снизить тарифы на обращение с ТКО, отметил он. "Одна из предложенных мер – это повсеместное введение практики раздельного накопления отходов", – сказал Бурматов.



Законодатель отметил, что удалось снять "абсолютно глупые и абсурдные ограничения", к примеру, необходимость оплачивать НДФЛ от сдачи макулатуры. Но на этом останавливаться нельзя, подчеркнул парламентарий.

По его словам, перерабатывающие отходы предприятия загружены лишь на 30-40%. "В регионах нет потоков, так как в территориальных схемах обращения с отходами попросту не прописан раздельный сбор", – пояснил единоросс. Бурматов уверен: требуется изменить территориальные схемы с учетом необходимости внедрения раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Также следует стимулировать людей к раздельному сбору мусора, сказал парламентарий. Однако для этого нужна инфраструктура, в том числе раздельные баки. Степень ее готовности вызывает вопросы, равно как и виды стимулирования, сказал Бурматов.

"Партия предлагает определить порядок возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, осуществляющим раздельное накопление мусора, а также освободить региональных операторов в таких случаях от платы за негативное воздействие на окружающую среду", – сообщил парламентарий.

Кроме того, единороссы предлагают установить дифференцированный подход к определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, определить в качестве расчетной единицы количество проживающих лиц, а не площадь помещения, установить размер платы за обращение с ТКО исходя из фактического объема их образования.

Единороссам уже удалось смягчить параметры "мусорной" реформы, создав для регионов приемлемые условия перехода на новую систему. Благодаря этому в реформу "вписались" 60 субъектов Федерации, еще десять – частично, уточнил глава думского комитета по экологии.

При этом раздельный сбор использует лишь каждый пятый регион, отметил Бурматов. "То есть они в принципе заложили для себя эту возможность, а остальные даже ее не рассматривают", – посетовал парламентарий и назвал это недоработкой. По его словам, такие регионы не выполнят поручение президента о том, что 60% отходов должны перерабатываться. Без раздельного сбора мусора достичь такой цифры невозможно, подчеркнул единоросс.

Меры, которые предлагает партия, помогут достичь поставленной главой государства цели. "И в конечном счете должны привести к снижению тарифов за обращение с ТКО для граждан", – заключил Бурматов.

Партийный проект "Единой России" "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов.