Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя

Торжественный вековой юбилей легендарного композитора едва не затмил дерзкий закулисный поступок знаменитой певицы



Грандиозный юбилейный вечер, посвященный 100-летию гениального советского и российского композитора Александра Зацепина, собрал в зале церковных соборов храма Христа Спасителя весь цвет отечественного музыкального бомонда. Сам вековой маэстро по доброй традиции прибыл на праздник под руку со своей бессменной музой Музой Ли, которая выступила главным режиссером масштабного действа. Однако главным ньюсмейкером вечера внезапно стала 55-летняя народная артистка России Анита Цой. Появившись перед публикой в ослепительном наряде, певица устроила за кулисами форменный переполох.

Артистке предстояло выйти на сцену под десятым номером с бессмертным шлягером маэстро "Звенит январская вьюга". За считаные минуты до старта номера за кулисами звезду окружили восхищенные журналисты, осыпая певицу комплиментами. Особый восторг у репортеров вызвала прическа исполнительницы: пышные, густые и шелковистые локоны лежали идеальной волной, подчеркивая цветущий вид знаменитости.

Однако реакция поп-дивы буквально лишила журналистов дара речи. Вместо дежурного кокетства Анита громко рассмеялась, выдала признание, от которого у присутствующих перехватило дыхание, и легким движением рук сорвала роскошную шевелюру прямо перед объективами работающих камер.

"Это парик!" — победно объявила артистка, за секунду превратившись из недосягаемой дивы в озорную бунтарку.

Выходка Аниты Цой шокировала всех присутствующих: трудно вспомнить, чтобы звезда первой величины добровольно решилась обнажить то, что большинство женщин тщательно скрывает за тоннами лака и шиньонами. Под искусственными волосами у певицы обнаружились собственные, аккуратно собранные и гладко уложенные пряди.

Артистка с юмором поведала, как за пару минут до этого едва не попала в неловкую ситуацию перед самим юбиляром: "Сегодня я перед концертом сижу в гримерке, никого не трогаю. И вдруг заходит Александр Сергеевич Зацепин. Я его приветствую с такой головой: мы-то, артисты, знаем друг про друга все. И вдруг вижу, что меня камера снимает. Пришлось экстренно нацепить парик".

Звезда без тени смущения объяснила, почему давно отказалась от сложной укладки собственных волос для выхода на сцену. По словам Аниты, регулярные начесы, раскаленные щипцы и литры фиксирующего лака наносят волосам колоссальный урон: "Волосы свои жалко, правда! Ты представляешь, сколько раз мы выходим на сцену? А еще во время живого выступления потеешь, отдаешься песне, и вся прическа моментально опадает. Я искренне удивляюсь, как Полина Гагарина головой туда-сюда мотает, и у нее ничего не происходит с прической. Может, потому что у нее короткие, а у меня длинные? А с париком все просто: пришел, надел, отпел и снял".

После закулисного разоблачения Анита надела парик обратно и вышла к зрителям, сорвав оглушительные овации зала за безупречный вокал и царственный образ.