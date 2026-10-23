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Искусство удивлять: что покажут в Москве в ночь на 4 ноября

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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На одну ночь московские музеи, театры и концертные залы станут площадками для неожиданных творческих экспериментов.

В ночь с 3 на 4 ноября, когда страна встречает День народного единства, горожан пригласят на необычные экскурсии, спектакли и концерты. В этом году «Ночь искусств» пройдет уже в 14-й раз.

К постоянному девизу акции «Искусство объединяет» на этот раз добавится тема «Другой взгляд». Она предложит зрителям по-новому взглянуть на знакомые произведения и художественные жанры. Отдельное внимание уделят культурным традициям народов России – 2026 год объявлен Годом единства народов России.

«Мы подготовили свыше 400 событий к главному культурному мероприятию осени – «Ночи искусств». Они охватят более 120 площадок разных районов столицы. Для гостей подготовили новые форматы знакомства с искусством: гид-аудиоспектакль, оперу без слов, органный концерт в сопровождении диджей-сета и другие», – рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Куклы выходят на сцену

Одной из центральных площадок впервые станет Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова. В этом году отмечаются сразу две памятные даты: 125-летие со дня рождения знаменитого режиссера и 95-летие основанного им театра.

Для маленьких зрителей подготовили «Волшебную лампу Аладдина» – спектакль по мотивам восточной сказки. Взрослых пригласят на «Необыкновенный концерт», одну из самых известных постановок театра. Гости также смогут отправиться на экскурсии и познакомиться с историей легендарной сцены.

В особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре покажут спектакль о московском архитекторе Федоре Шехтеле, по проекту которого был перестроен этот дом. Действие развернется в исторических залах особняка, а среди персонажей появятся люди, повлиявшие на жизнь и творчество архитектора.

Когда орган встречается с диджеем

Необычные музыкальные эксперименты ждут посетителей музея-заповедника «Царицыно». В Хлебном доме состоится серия концертов, объединенных названием «Диалог».

В одной из программ органист Александр Новоселов выступит вместе с актером Михаилом Горевым, который прочтет литературные произведения под органную музыку.

В другом концерте прозвучат орган и флейта в исполнении Аиды Глуховой и Максима Рубцова. К ним присоединится чтец Екатерина Крюковцева.

Самым необычным сочетанием обещает стать «Орган/диджей. Диалог». За органом вновь окажется Александр Новоселов, а электронную часть программы представит диджей Ваня Вега.

В Государственном музее Александра Пушкина тоже отойдут от привычного концертного формата. Московский фестивальный оркестр под управлением Николая Хондзинского исполнит программу «Опера без слов». Знакомые оперные произведения прозвучат в оркестровом исполнении, без вокальных партий. Здесь же выступит группа «Пятеро» с музыкальной программой «Любовь и верность».

Джаз, фольклор и современный танец

Любителей джаза пригласят в «Воробьевы Холл», где вечер посвятят 110-летию со дня рождения Олега Лундстрема. В программе – выступление пианиста Даниила Крамера, концерт актрисы и певицы Аглаи Шиловской вместе с LRK Trio. Музыкальное наследие Лундстрема представит Государственный камерный оркестр джазовой музыки его имени. Солистками станут Мари Карне и Анна Бутурлина.

Современное прочтение народной музыки предложат в Цифровом деловом пространстве. Здесь выступит группа Kasha, соединяющая фольклорные мотивы с актуальным музыкальным звучанием, и проект Zventa Sventana, известный экспериментами с русской народной песней.

Еще одним участником программы станет музыкальный проект Леонида Овруцкого. Концерт «Когда-нибудь было сегодня» посвятят любви, надежде и поиску внутренней опоры.

Для поклонников современной хореографии откроет двери «Тон-центр». Танцевальная труппа musicAeterna Dance представит перформанс режиссера Анны Гусевой, посвященный сложным любовным переживаниям.

Артисты «Балета Москва» театра «Новая опера» представят специальную программу, в которую войдут работы трех поколений хореографов. Зрители увидят, как менялись подходы к современному танцу и его сценическому воплощению.

Галерея под открытым небом

Часть программы «Ночи искусств» можно будет увидеть во время обычной прогулки по Москве. На городских улицах откроются выставки, посвященные юбилеям известных артистов, музыкантов и композиторов.

На Тверском бульваре представят экспозицию к 100-летию со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской. Арбат станет площадкой сразу для нескольких выставок. Они расскажут об актере Леониде Куравлеве, пианисте и композиторе Арно Бабаджаняне и композиторе Микаэле Таривердиеве.

Новая выставочная площадка появится у станции метро «Славянский бульвар». Здесь откроется выставка к 100-летию композитора Александра Зацепина, известного музыкой к комедиям Леонида Гайдая.

Уличные выставки можно будет осмотреть во время прогулки по вечерней Москве, а тем, кто захочет продолжить знакомство с программой «Ночи искусств», стоит заранее выбрать интересующие события и зарегистрироваться на них.

Большинство мероприятий акции бесплатные. Подробная программа доступна на сайте artnight.mos.ru, запись – через сервис «Мосбилет».

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23 октября 2026, 12:57
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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