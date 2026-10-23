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Пятница 23 октября

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"Срок любви имеет срок годности!": Иван Янковский ошарашил признанием о расставании

Иван Янковский. Фото: kino-teatr.ru
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Светская беседа о новом историческом блокбастере неожиданно обернулась для главного секс-символа отечественного экрана моментом предельной душевной обнаженности, вскрывшей его циничную философию страсти.

На грандиозной премьере картины "Битва моторов" в столичном киноцентре царил невероятный ажиотаж. Публика с замиранием сердца ждала появления главного актерского триумвирата страны — Паулины Андреевой, Юры Борисова и Ивана Янковского. Фильм, рассказывающий о создании в 1908 году легендарного первого русского серийного автомобиля "Руссо-Балт", обещал стать образцом патриотического экшена. Однако дежурный разговор о трюках и раритетных двигателях моментально превратился в сенсацию, когда Иван Янковский ошарашил признанием о расставании, заставив искушенных светских хроникеров буквально онеметь от неожиданности.

Отвечая на невинный вопрос журналистов о том, успел ли он всем сердцем привязаться к процессу, ретроболидам и своим экранным партнерам, наследник великой династии не стал отделываться протокольными любезностями, сообщает Клео.ру. Напротив, актер с леденящей душу откровенностью признал, что в его жизни любые яркие чувства имеют четкий и неизбежный финал.

"Успел полюбить их настолько, насколько это возможно было сделать, потому как срок любви имеет срок годности. Любовь кончается ровно тогда, когда прекращается работа над этой картиной. Ты сделал свою работу, вошел в тесный "любовный контакт" с машиной и также расстался. С любовью и уважением", — жестко и безапелляционно отрезал Янковский, рассуждая о механике чувств.

Столь же бескомпромиссным Янковский оказался и в оценке собственного статуса. Сыграв авантюриста и редактора Андрея Нагеля, актер признался, что не потратил ни секунды на поиски зерна роли: "Мне показалось, что я его вообще не играю. Я так живу. Максимально похожий на меня персонаж — интеллигентный человек, династийный. Я тоже человек династии. В переводе с немецкого Нагель означает "гвоздь", и это стало ключом к характеру моего героя".

Не обошлось на премьере и без пикантных баек о мужской дружбе. Долгие годы Иван соперничал с Юрой Борисовым за одни и те же роли в кино, пока проект "Битва моторов" наконец не свел двух титанов в одном кадре. Ради промоушена фильма звездные приятели даже устроили тайную вылазку в народ — на целый день сели за руль столичных такси, подвозя случайных пассажиров. "Там китайцы вообще не поняли, что происходит!" — весело вспоминал актер шок иностранных туристов при виде главных звезд России на водительском сиденье.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2026, 16:03
Иван Янковский. Фото: kino-teatr.ru
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры

Фото: cоцсети
Фото: cоцсети
Фото: cоцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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