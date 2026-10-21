В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП

Ставка сделана на готовую инфраструктуру.

Более 481 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса работают сегодня в Московской области. Вместе с самозанятыми в этом секторе заняты свыше 2,1 миллиона человек, а его вклад в налоговые поступления региона составляет 27%. Эти цифры привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», организованном «ОПОРОЙ РОССИ» в Доме правительства региона.

«Мы хотим практически подтвердить заинтересованность в новых инвесторах, новых идеях, умных людях, которые не боятся сложностей при реализации своих проектов. Мы вкладываем большие деньги в создание индустриальных парков и заинтересованы, чтобы там развивались новые производства», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ставка сделана на готовую инфраструктуру. Парк «Титан» в Ленинском округе уже открыт, до конца года заработают ещё четыре площадки в Дмитрове, Жуковском и Раменском.

Резиденты получают разрешение на строительство за пять дней, а для небольших производств предусмотрен формат «Лайт индастриал». Это готовые помещения с подключёнными коммуникациями, где оборудование можно устанавливать сразу.

Флагманским направлением станет робототехника. В «Титане» разместятся семь предприятий по выпуску промышленных роботов-манипуляторов, логистических комплексов и систем сортировки. Для них действует аренда по ставке один рубль за квадратный метр в год. Кадры будет готовить техноколледж, который откроется при парке 1 сентября 2027 года. 70% учебного времени займёт практика на действующих линиях.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин напомнил, что именно в Подмосковье была опробована система промышленной ипотеки, позднее поддержанная на федеральном уровне.

«Малый и средний бизнес региона чувствует поддержку: предпринимателям доступны не только льготные займы, но и гранты, а также образовательные программы центров «Мой бизнес»», – отметил он.

Управляющий директор компании «Комитас» Давид Манукян, чьи разработки представлены на выставке форума, считает ключевым фактором доверие потребителей.

«Как только потребитель поверит, что российские системы работают не хуже импортных аналогов, наш промышленный рынок выйдет на абсолютно новый уровень развития», – прокомментировал Манукян, чьи слова привела пресс-служба правительства Московской области.