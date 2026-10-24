Врач напоминает базовую физиологию водного баланса человеческого тела.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников выступил с жестким разоблачением главных псевдомедицинских догм, которые годами внушают доверчивым людям фитнес-блогеры и маркетологи. Общество буквально помешалось на пресловутом правиле гидратации: миллионы граждан не выпускают из рук пластиковые бутылки, методично перегружая почки и сердце. Реагируя на опасные заблуждения, доктор Мясников в пух и прах разнес устоявшиеся мифы и призвал россиян прекратить бессмысленное насилие над собственным телом, заявив прямо: хватит давиться водой через силу, если организм этого не требует.

Главный миф современности — это железное требование выпивать от двух до трех литров чистой воды каждый день. Доктор признался, что смертельно устал слушать эти вредные рекомендации. У здорового человека избыточная влага просто транзитом выходит наружу, заставляя внутренние органы работать на износ. Зачем переводить ценные ресурсы на производство лишней мочи, врач искренне не понимает, ведь потребление жидкости должно строго равняться ее реальным потерям.

Теледоктор привел точные физиологические расчеты суточного расхода влаги. В среднем человеческое тело теряет около полулитра воды с мочой, еще четыреста миллилитров испаряется легкими при дыхании, пол-литра незаметно уходит через кожу с естественным потом, а двести миллилитров теряется с каловыми массами. В общей сложности за сутки организм взрослого расходует всего 1600 миллилитров жидкости.

Однако это вовсе не означает, что весь этот объем нужно заливать в себя из кулера. Стандартный рацион питания уже поставляет человеку порядка восьмисот миллилитров чистой влаги из обычной пищи. Еще около четырехсот миллилитров жидкости организм синтезирует самостоятельно из углеводов, которые в процессе метаболизма распадаются на воду и выдыхаемый углекислый газ. К слову, именно по этой причине женщинам с утренними отеками лица Мясников настоятельно рекомендует жестко урезать быстрые углеводы в рационе.

В итоге для поддержания идеального баланса человеку остается выпить всего около четырехсот или пятисот миллилитров жидкости за весь день. Сюда автоматически входит утренний кофе, тарелка наваристого супа и чашка вечернего чая. Организм устроен на редкость мудро: встроенные рецепторы отслеживают концентрацию натрия и солей в крови, подавая четкий сигнал жажды. Именно жажда, а не таймер в модном приложении, должна быть единственным поводом сделать глоток.

Если к чистой воде претензии доктора сводятся лишь к ее бессмысленному избытку, то сладкую газировку он считает чистым ядом. В стандартной порции шипучки объемом триста миллилитров растворено колоссальное количество сахара — эквивалент десяти кусков рафинада. Это прямой путь к жировому перерождению печени, диабету и повреждению нежных стенок сосудов.

При этом магазинные соки в ярких картонных пакетах ничуть не полезнее. Лишенные природной клетчатки фруктовые нектары представляют собой агрессивный сахарный концентрат с запредельной гликемической нагрузкой. Ни один человек, всерьез думающий о своем долголетии, такие напитки пить не станет.

Следующий сокрушительный удар эксперт нанес по дремучему мифу о безусловном вреде кофеина. Доктор подчеркнул, что натуральный зерновой кофе и качественный чай не просто безопасны, но и жизненно необходимы человеку. Бояться кофе не стоит даже гипертоникам: если организм давно адаптирован к напитку, скачков артериального давления не происходит.

Более того, регулярное употребление натурального кофе снижает вероятность инфаркта миокарда, спасает от повторных сердечных катастроф и защищает от опасной аритмии. Уникальное защитное действие напиток оказывает на печень: доказано, что три-пять чашек качественного кофе в день блокируют трансформацию хронического гепатита в цирроз, а цирроза — в смертоносную онкологию. Зеленый чай, в свою очередь, богат ценнейшими полифенолами, выступающими мощным природным антиоксидантом против клеточных мутаций.

Коснулся Мясников и деликатной темы спиртного. Безудержное пьянство ведет к неминуемой деградации личности и ранней смерти, однако в мировой медицине существует подтвержденный парадокс: люди, употребляющие спиртное в строго умеренных микродозах, статистически живут дольше и болеют реже абсолютных трезвенников.

Безопасная грань существует лишь для тех счастливчиков, кто умеет вовремя остановиться и не страдает зависимостью. Допустимой дневной нормой для женщин считается один бокал сухого вина или рюмка крепкого напитка, а для мужчин — не более двух бокалов вина или двух рюмок качественного дистиллята. При любых поражениях печени алкоголь исключается полностью и навсегда. Кроме того, любой градус коварно разжигает волчий аппетит, что делает спиртное опаснейшим спутником при похудении. Г

лавный вывод прост: слушайте сигналы собственного тела, откажитесь от жидкого сахара и пейте напитки исключительно ради удовольствия и здоровья.