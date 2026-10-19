В Турции взбунтовались против мужа Пугачевой из-за бессердечных заявлений

Зарубежная гастрольная деятельность шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) столкнулась с новыми сложностями.



Запланированное на 25 октября выступление 50-летнего Максима Галкина* в престижном Стамбульском конгресс-центре оказалось под угрозой срыва из-за призывов к бойкоту со стороны местных общественных организаций и турецких СМИ.

Организаторы мероприятия установили стоимость билетов в диапазоне от 2 490 до 11 490 турецких лир. Однако анонс выступления вызвал резко негативную реакцию у части турецкой аудитории. В частности, издание Doğruhaber и ряд активистов публично обратились к городским властям и руководству концертной площадки с требованием отменить шоу и отказаться от сотрудничества с артистом.

Поводом для протестов послужила публичная позиция юмориста по событиям на Ближнем Востоке. Внимание турецких медиа привлекли посты шоумена в социальных сетях, в которых он одобрительно комментировал операцию израильских военных в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, приведшую к масштабным жертвам и пострадавшим среди мирных граждан. В турецком обществе, чувствительно реагирующем на события в регионе, эти публикации вызвали широкий общественный резонанс и волну критики.

Кроме того, общественные активисты раскритиковали бессердечные заявления артиста, в которых он подвергал сомнению масштаб гуманитарного кризиса и угрозу массового голода в палестинском анклаве. В Турции эти слова расценили как пренебрежение к положению гражданского населения в зоне боевых действий. Представители местных благотворительных объединений заявили, что предоставление государственной или крупной частной сцены артисту с подобной риторикой противоречит гуманитарным принципам.

Возможная отмена стамбульского концерта может повлечь за собой ощутимые финансовые издержки для артиста. Гастроли по зарубежным городам остаются главным источником дохода для семьи шоумена после отъезда из России и обоснования за границей, где расходы на содержание зарубежной недвижимости и образование детей требуют стабильных поступлений. При этом согласование новых выступлений становится для Галкина все более сложной задачей: ранее артист уже сталкивался со штрафами, переносами и отменами своих концертов в ОАЭ, Таиланде и Индонезии.