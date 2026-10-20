"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова

Громкая светская вражда, за развитием которой три года с замиранием сердца следила вся страна, внезапно разрешилась долгожданным перемирием прямо в разгар пышного звездного банкета.

Роскошное празднование 50-летнего юбилея "натурального блондина" отечественной сцены Николая Баскова запомнится гостям не только морем шампанского, бриллиантовым блеском нарядов и пикантными выходками именинника. В кулуарах грандиозного торжества произошло событие поистине исторического масштаба для всего светского бомонда. Королева шпагата Анастасия Волочкова и популярный певец Сергей Лазарев наконец-то зарыли топор войны, положив конец затяжному публичному конфликту, который годами смаковали таблоиды.

А ведь еще недавно между знаменитостями летали ледяные стрелы взаимной неприязни. Начало скандальной эпопее было положено в конце 2023 года на торжественной церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Тогда эпатажная балерина в эффектном вечернем платье попыталась подойти к позирующему перед толпой репортеров Лазареву, чтобы сделать совместный кадр для прессы. Однако исполнитель повел себя подчеркнуто холодно: артист демонстративно отмахнулся от бывшей примы Большого театра, на глазах у десятков операторов наотрез отказался вставать с ней рядом и спешно ретировался вглубь кулис.

Видеозапись этого унизительного инцидента моментально завирусилась в Сети, вызвав бурю насмешек со стороны недоброжелателей. Сама Волочкова тогда держала марку и уверяла журналистов, будто совершенно не держит зла на заносчивого коллегу. Однако обида глубоко занозила сердце танцовщицы: артисты показательно избегали любых контактов и отводили глаза при случайных встречах.

Потребовалось целых три года, чтобы лед в отношениях звезд наконец тронулся. Инициатором примирения неожиданно выступил сам Лазарев, осознавший неуместность старых претензий. Поняв, что общий праздник близкого друга — идеальный повод загладить вину, растаявший от хорошего настроения певец пошел на поклон к балерине.

"Мы встретились на юбилее Николая Баскова, нашего друга. И тут Сережа подходит, и говорит, что, слушай, давай с тобой сфотографируемся. И я говорю, что давай. Наконец-то, три года прошло. И мы сфотографировались, ничего не ожидая, не гадая", — поделилась с журналистами сияющая от счастья Анастасия.

По словам экс-примы Большого театра, топор топорной вражды окончательно закопан в землю. Артистка не стала вставать в позу обиженной дивы, проявила царское великодушие и с легкостью простила давний конфуз. "Слава Богу, что есть в жизни дружба, мир и такие прекрасные отношения", — эмоционально подвела черту танцовщица.

Похоже, совместный кадр на юбилее Баскова стал для обоих артистов своеобразным глотком свежего воздуха. Сегодня и Волочкова, продолжающая собирать полные залы на своих балетных шоу, и Лазарев, неизменно собирающий стадионы в масштабных турах, доказали: даже самый громкий и позорный звездный конфликт бессилен перед искренним желанием обняться и сделать красивое фото на память.