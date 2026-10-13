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Вторник 13 октября

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"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира

Дмитрий Борисов. Фото: кадр из шоу &quot;Пусть говорят&quot;
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Громкий эфир федерального ток-шоу превратился в арену для жестокой словесной бойни, где градус ненависти зашкалил настолько, что ведущему пришлось экстренно указать разбушевавшемуся гостю на дверь.

Студию программы "Пусть говорят" буквально трясло от ярости: очередная запись передачи Дмитрия Борисова едва не закончилась рукопашной. Темой острой дискуссии стало извечное противостояние полов, но банальный спор сторонников равноправия и убежденных женоненавистников моментально перерос в площадную брань. Главным возмутителем спокойствия стал одиозный экс-участник скандальной телестройки "Дом-2" Андрей Чуев, решивший публично доказать превосходство сильного пола.

Выпускник реалити-шоу без тени смущения выдал перед миллионной аудиторией псевдонаучную теорию о природной неполноценности женского интеллекта. По мнению Чуева, мужской мозг эволюционно устроен сложнее и способен на глубокий анализ, пока дамы руководствуются слепыми эмоциями. Терпеть столь неприкрытый сексизм сидевшая напротив известная писательница и ярая феминистка Мария Арбатова не стала. Литератор моментально пошла в лобовую атаку, размазав зарвавшегося шоумена по стенке.

Арбатова безжалостно припечатала оппонента медицинскими терминами, назвав все движение подобных мыслителей сборищем девиантов с тяжелыми психическими патологиями. Писательница заявила на всю страну, что одну половину таких персонажей пора принудительно лечить в клиниках, а вторую — изолировать от общества на тюремных нарах. Попытка Чуева вставить слово натолкнулась на ледяную стену: писательница жестко оборвала его фразой "Рот закрыл!".

После этих слов у экс-героя телестройки окончательно сорвало планку. Оскорбленный до глубины души мужчина перешел на визг и прямые нецензурные выпады, моментально потеряв человеческий облик: "Женщина, я прошу… Я прошу прощения. Во-первых, вы меня первый раз видите. Если вы себе позволяете говорить в таком тоне обо мне, значит, закрой рот сама, лошадь!".

В этот момент в конфликт был вынужден вмешаться сам Дмитрий Борисов. Обычно невозмутимый модератор телевизионных страстей понял: черта дозволенного пройдена, а эфир рискует превратиться в криминальную хронику. Ведущий не стал терпеть хамство в адрес дамы и с ледяным спокойствием, но предельно жестко указал дебоширу на выход.

"Андрей, на этом ваша роль здесь закончена. Большое спасибо. Всего хорошего! Спасибо. Мне кажется, мы справимся без Андрея", — отрезал тележурналист, выставив скандалиста вон под неловкое молчание зрительного зала.

Позже Борисов опубликовал резонансный кусок эфира в личных соцсетях, едко сыронизировав над маскулинностью изгнанного героя: "Вот он, настоящий мужик! А вы, девчонки, и дальше любите своих эмобоев))". Пользователи Сети поступок ведущего горячо поддержали, отметив, что токсичным хамам не место на центральном телевидении.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2026, 17:22
Дмитрий Борисов. Фото: кадр из шоу "Пусть говорят"
"Первый канал"✓ Надежный источник

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