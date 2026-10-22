Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры

Минутная погоня за дешевым хайпом и слепое следование сомнительным модным трендам обернулись для кумира миллионов катастрофой.



Певец Егор Крид (Булаткин) оказался в центре серьезного репутационного скандала из-за выбора сценического наряда для одного из своих недавних видеороликов. И эта роковая оплошность может стоить ему карьеры. Образ артиста вызвал резкое возмущение со стороны интернет-пользователей и общественных деятелей, обвинивших исполнителя в пренебрежении этическими нормами и исторической памятью.

Поводом для резонанса стал дизайнерский оверсайз-лонгслив артиста. На ткани было размещено переработанное изображение подростка Флеры — главного героя советской военной драмы Элема Климова "Иди и смотри". Картина, признанная классикой мирового кино, посвящена трагедии белорусских деревень и уничтожению мирного населения нацистскими карателями в годы Великой Отечественной войны. В дизайнерской версии портрет измученного войной мальчика дополнили элементами современного уличного стиля: пирсингом, татуировками на лице, неоновой графикой и надписью "Маркировка дистанции".

Попытку использовать символ военной катастрофы в качестве элемента эпатажной моды многие сочли неуместным китчем и проявлением дурновкусия. В социальных сетях развернулась масштабная дискуссия о допустимых границах в дизайне, а часть аудитории призвала объявить бойкот творчеству артиста и отменить его ближайшие выступления.

Как выяснилось, вещь была представлена московским концепт-стором KM20 под руководством Ольги Карпуть в рамках совместной коллекции с зарубежными дизайнерами. Представители бренда пока воздерживаются от официальных комментариев относительно смыслового наполнения принта.

Для самого артиста инцидент грозит практическими сложностями в организации концертной деятельности. Особое недовольство ситуация вызвала у белорусской публики, где тема сохранения исторической памяти о войне традиционно находится на особом контроле. Ранее певец уже сталкивался с переносами и отменами выступлений в Минске из-за претензий к содержанию программ, а планы провести большой сольный концерт в столице республики теперь оказались под вопросом.

Кроме того, скандал способен негативно отразиться на коммерческих контрактах артиста: крупные бренды и концертные агентства обычно стараются дистанцироваться от конфликтов, затрагивающих чувствительные исторические темы, во избежание собственных репутационных рисков.