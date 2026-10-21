Сытая заграничная жизнь в роскошных американских апартаментах дала неожиданную трещину, обнажив глубокую душевную боль звездной наследницы по оставленному дому.



Сколько бы отечественные знаменитости ни пытались убедить публику в прелестях заграничного рая, генетическая память и зов корней рано или поздно берут свое. 55-летняя дочь Аллы Пугачевой доказала это на собственном примере: осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине, выбрав для этого самый искренний, эмоциональный и понятный каждому соотечественнику способ. Артистка устала делать вид, что наслаждается чужбиной, отбросила светский пафос и встала к плите ради блюда, ставшего для нее главным символом ушедшей счастливой жизни в России.

В личном блоге певица опубликовала трогательные кадры из кухни своих заокеанских апартаментов. Вооружившись половником, звезда самозабвенно колдовала над гигантской кастрюлей наваристого, рубинового борща со свеклой и говядиной. Помешивая горячий суп, Кристина не сдержала нахлынувших чувств и с неприкрытой горечью прошлась по западному образу жизни.

"Не все ж по мишленовским шататься ресторанам!" — с грустной усмешкой заявила артистка на камеру.

Вдали от родной земли артистку неудержимо потянуло к простым истокам, что доказало: никакие престижные награды мировых шеф-поваров не способны заменить душевное тепло русского застолья.

Главным участником импровизированного сеанса ностальгии стал законный супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов. Мужчина с неподдельным восторгом набросился на приготовленный женой шедевр: щедро залил тарелку деревенской сметаной, засыпал свежим зеленым укропом и под одобрительный смех Кристины плеснул в хрустальную рюмку ледяной водки. "Кристинка нам сегодня приготовила борщик! Ну, за ваше здоровье! Огурчиком заедим кошерным!" — с явным упоением произнес глава семьи и опрокинул стопку прямо перед объективом.

Семья Орбакайте обосновалась в США уже давно: их общая дочь Клавдия родилась в клинике солнечного Майами и является американской гражданкой с пеленок. Сама певица годами разрывалась между континентами, но теперь вынуждена подолгу задерживаться на чужбине, наблюдая за тем, как рушатся прежние мосты.