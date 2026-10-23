"Нас самих развели!": потерявшая квартиру Долина вместе с Волочковой и Шаляпиным вляпалась в новую аферу

Грандиозный скандал с разграблением кошельков доверчивых россиян на миллионы рублей неожиданно вывел разъяренных покупателей на главных звезд отечественного шоу-бизнеса.



Не успели утихнуть разбирательства вокруг элитной пятикомнатной квартиры 71-летней Ларисы Долиной в Хамовниках, из-за которой певица отдала телефонным мошенникам более 114 миллионов рублей, как народная артистка вновь оказалась в центре финансового скандала. На этот раз исполнительница хита "Погода в доме" попала в неприятную историю вместе с балериной Анастасией Волочковой и певцом Прохором Шаляпиным: знаменитости прорекламировали сомнительный сервис, оставивший без денег сотни покупателей.

Схема строилась вокруг интернет-магазина "АйфонБерри". Доверившись рекомендациям медийных персон в социальных сетях, около двухсот клиентов перевели аферистам свои сбережения — совокупный ущерб превысил 10 миллионов рублей. Покупателей привлекали крупными скидками до 30% на флагманские смартфоны Apple и Samsung, а также технику Dyson. Главным условием оформления заказа была стопроцентная предоплата: организаторы заверяли, что товары доставляются напрямую из Дубая в течение 30 дней.

Однако заказов покупатели так и не дождались. По истечении оговоренного срока менеджеры объясняли задержки тем, что груз якобы задержан таможенными службами. Когда клиенты начали массово требовать возврата средств, служба поддержки магазина прекратила отвечать на звонки и сообщения.

Вскоре проект провел ребрендинг и сменил название на "Магазин Вилсаком", незаконно использовав имя популярного техноблогера Wylsacom, а затем сайт и вовсе перестал функционировать. К обманутым покупателям присоединились сотрудники компании, заявившие, что руководство уволило их без выплаты зарплаты. В настоящее время пострадавшие обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве, требуя проверить не только организаторов схемы, но и артистов, призывавших заказывать технику на этой площадке.

Единственным из медийных участников рекламы, кто открыто прокомментировал ситуацию, стал Прохор Шаляпин. Певец пояснил, что артистам предложили бартерное сотрудничество — новые смартфоны в обмен на короткие видеоролики с рекомендацией сервиса. Представители площадки заверяли знаменитостей в полной легальности поставок, а негативные комментарии называли кознями конкурентов. После того как в сети начались массовые жалобы, администраторы удалили рабочие чаты.

Сам Шаляпин отверг обвинения в намеренном обмане граждан и заявил о собственной непричастности к афере: "В чем вина звезд? Мы просто снялись в рекламе, телефон нам подарили, лично мы там никого не знаем. Нас самих развели!".

Тем не менее для Ларисы Долиной участие в подобной интеграции обернулось серьезным репутационным уроном. Пользователи сети выразили недоумение тем, что артистка, недавно пострадавшая от крупного мошенничества с недвижимостью, не проявила должной осмотрительности и прорекламировала непроверенную организацию, побудив доверчивых покупателей расстаться с деньгами.