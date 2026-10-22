В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес"

Театр, цирковые номера и классическую музыку объединят в постановке по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Показы пройдут с 25 декабря 2026 года по 8 января 2027 года.



Новогоднее театрально-цирковое шоу "Алиса: Время чудес" пройдет в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" с 25 по 30 декабря 2026 года и со 2 по 8 января 2027 года. Постановку готовит продюсерский центр "Седьмая Радуга" к своему 30-му сезону.

В основе сюжета — приключения героев "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Красная Королева решает отменить Новый год и повернуть время вспять, чтобы никогда не стареть. Алисе, Белому Кролику, Шляпнику и Чеширскому Коту предстоит помешать ее планам и вернуть праздник.

В программе объединят театральные сцены, цирковые номера и классическую музыку. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Эдварда Грига в авторских аранжировках.

По данным организаторов, на сцене выступят более 200 артистов, для которых подготовят свыше 300 костюмов. В шоу заявлены воздушные трюки, трехмерные голограммы и интерактивные игры с огромными надувными предметами. Персонажи будут появляться и в зрительном зале.

Перед представлением в фойе откроются тематические фотозоны, новогодняя ярмарка и фудкорт. Гостей будут встречать аниматоры.

Даты: 25–30 декабря 2026 года и 2–8 января 2027 года.

Сеансы: 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00.

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.

Адрес: Москва, проспект Андропова, д. 1, концертный зал "Москва" в парке "Остров Мечты".

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