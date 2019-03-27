"ЕР" требует возместить нанесенный Байкалу ущерб

"Единая Россия" намерена добиваться компенсации нанесенного экологического ущерба от строительства завода на Байкале. Стройка признана судом незаконной.

Собственники завода должны компенсировать ущерб, нанесенный экосистеме озера, заявил координатор партийного проекта "Чистая страна", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Решение суда однозначно говорит, что "Единая Россия" была права в этой ситуации, поставив под сомнение законность строительства. Это не конец. Конец будет тогда, когда собственники демонтируют оборудование, установленные трубы, компенсируют ущерб, нанесенный водоемам, потому что были зафиксированы нефтеразливы", – сказал Бурматов.

По его оценке, байкальской природе был нанесен серьезный ущерб. На месте, где было начато строительство завода, теперь необходимо провести рекультивацию земель. На берегу озера во время перелета останавливаются птицы, находящиеся в Красной книге. "Баланс экосистемы был нарушен, и сейчас его предстоит восстанавливать", – заявил депутат.





Он намерен встретиться с прокурором Иркутской области и активистами экологического движения, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия для решения сложившейся ситуации на Байкале.

Точка будет поставлена, когда Байкалу не будет ничего угрожать, а пока угроз еще очень много.

Напомним, что Кировский районный суд Иркутска удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора и признал незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы строительства завода по разливу воды на берегу Байкала. До этого провести проверку законности строительства поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, а Владимир Бурматов по этому вопросу обращался с запросом к генпрокурору Юрию Чайке.

Строительство завода на берегу Байкала началось в январе этого года. Предполагалось, что предприятие будет разливать и продавать в Китай более 150 тысяч кубометров воды в год.