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Суббота 17 октября

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Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания

София Ротару. Фото: Youtube / @zharamedia
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Фасад безупречной репутации всенародной любимицы треснул, обнажив жесткую и беспощадную изнанку красивой жизни, сломавшей судьбу близкого человека.

На протяжении долгих десятилетий София Ротару носила негласный титул самого идеального, светлого и бесконфликтного ангела советской и российской эстрады. Никаких дешевых интриг, грязи, драк или разборок на публике: только бархатный голос, царственная стать, народные хиты и обезоруживающая улыбка. Но за кулисами этого глянцевого рая всегда кипели нешуточные страсти, а железная хватка хуторянки не знала пощады к тем, кто оступился хотя бы на миллиметр.

В 2010 году бомонд сотряс колоссальный скандал, который эхом отзывается до сих пор. Ротару подала иск против человека, делившего с ней самые сокровенные тайны, — концертного директора Ольги Коняхиной. Они провели бок о бок целое десятилетие. Коняхина знала график звезды наизусть, держала в руках многомиллионные контракты, летала с артисткой на лучших частных джетах и запросто гостила на ее виллах.

"Я была допущена в дом. Я приезжала в гости, я пила с ней вино", — с горечью воскрешает в памяти былую роскошь Коняхина.

Идиллия рассыпалась в прах, когда певица публично обвинила ближайшую соратницу в краже астрономической суммы — порядка 7 миллионов рублей. Поползли грязные слухи о тайной игромании директора и спущенных в рулетку гонорарах. Сама же Ольга видит причину трагедии в банальной алчности и финансовом шторме конца "нулевых". Организаторы масштабного гастрольного тура обещали рассчитаться со звездой в твердой валюте, но билеты продавали в рублях. Грянул экономический кризис, доллар взлетел до небес, и финальный гонорар Ротару выдали в обесценившейся отечественной валюте. Разница оказалась колоссальной, и певица рассвирепела, сочтя себя жестоко обманутой.

Звездной дружбе настал конец: исполнительница шлягера "Червона рута" не пожалела названую сестру и довела дело до сурового приговора. 51-летнюю женщину показательно признали виновной в мошенничестве и отправили за решетку на три долгих года.

Даже выйдя по УДО, вернуться к нормальному существованию женщина не смогла — волчий билет навсегда закрыл перед ней двери элитного шоу-бизнеса. В откровенной исповеди каналу "ТВ Центр" экс-директор призналась, что перед арестом буквально валялась в ногах у непреклонной поп-дивы, часами дежуря на лестничной клетке. Но в ответ услышала лишь ледяное: "Отдашь деньги — тогда поговорим". И захлопнутая дверь перечеркнула целую жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2026, 17:31
София Ротару. Фото: Youtube / @zharamedia
ТВ Центр✓ Надежный источник

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