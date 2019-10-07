Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу

В Москве состоялась премьера мюзикла "Вий" по мотивам бессмертной повести Гоголя. Ради роли Панночки актриса Анастасия Макеева согласилась лечь в гроб.

Режиссер-постановщик Николай Покотыло и хореограф-постановщик Мария Суконцева к творчеству Николая Васильевича уже обращались. Они работали над "Ночью перед Рождеством". Исполнительнице главной роли в одном из составов нового мюзикла Анастасии Макеевой не привыкать играть в спектаклях о нечистой силе – тут и "Дракула", и "Мастер и Маргарита".

В мюзикле "Вий", что называется, все сошлось. Правда, для Макеевой, очевидно, это самая сложная в физическом и эмоциональном плане роль. Дело в том, что в образе ведьмы ей пришлось в прямом смысле летать над залом на специальных тросах, да еще и петь при этом. Когда в глаза светят софиты, а внизу пугающая бездна, сделать это ой как непросто.

Но главное, почти час в каждом спектакле Макеева проводит в настоящем гробу. Напомним, что в повести Гоголя философ-семинарист Хома Брут избил ведьму, после чего она умерла и обратилась после смерти в очаровательную девушку. После этого отец несчастной настаивал, чтобы именно Брут на протяжении трех ночей читал отходную по ней. Хому заперли в церкви, где стоял гроб. Но внезапно покойница встала. И только очерченный круг спас Брута от мести колдуньи. Так было на протяжении двух ночей, но в на третью предводитель нечистой силы Вий расправился с поседевшим от ужаса Брутом...

В финале спектакля, правда, все случившееся в старой церкви оказалось лишь сном Хомы. Но вот сцены с участием Макеевой в гробу наводили ужас. Некоторые даже украдкой крестились – настолько достоверно она перевоплотилась в ведьму.

Хотя у актеров считается плохим знаком сниматься в гробу. Сыгравшая Панночку в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева "Вий" 1967 года Наталья Варлей во время съемок полета из-за сбоя в технике однажды выпала из гроба с трехметровой высоты. Только реакция Леонида Куравлева, успевшего подхватить актрису, спасла ее от травм.

Позже Варлей не раз говорила, что пожалела о съемках в этом фильме – мол, после них стали происходить неприятности. Сначала она слегла с тяжелой болезнью, потом начались проблемы в личной и в профессиональной жизни. А в одном из морских круизов, куда она была приглашена, несколько раз отменяли запланированный показ картины из-за того, что перед началом сеанса в море начинался шторм. За эту роль Наталья Варлей позже покаялась и получила прощение в церкви.

Стоит заметить, что в той картине по замыслу режиссеров Вий должен был быть похож на сотника – отца Панночки. Но по требованию худсовета этого не случилось. А в мюзикле, который вышел спустя более чем полвека, ту идею воплотили, сделав реверанс популярной картине.

Спектакль получился очень колоритный, яркий, с обилием сложных танцев и эффектной сценографией. Кстати, в центре задника висел огромный рисованный образ Спасителя. Он важен и сюжетно, но и защищает, очевидно, всех, кто играет на сцене, от нечистой силы. Очередные показы состоятся 9 и 10 ноября в культурном центре "Москвич".