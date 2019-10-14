Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен Пушкина

Важно: Прямой эфир с Никасом Сафроновым в "Инстаграм"
Кино Театр Премьеры недели

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Понедельник 14 октября
Лента новостей
16:54
"Повреждены органы": вице-мисс "Красы России" находится в реанимации
16:34
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за отказа двигателя
16:21
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
16:21
В погоне за пивными артефактами: "Балтика" отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019
16:15
В Подмосковье напали на чемпионку мира по боксу
16:07
Участники фестиваля "Авторадио" и Дискотека 80-х "Secret Service" представили свою фаворитку в России
15:45
Популярный телеведущий стал отцом во второй раз
15:45
В Думе приступили к рассмотрению бюджета-2020
15:38
Наталью Штурм обругали на роскошном курорте
15:37
"Граф Галустякула": известному юмористу досталось за нелепый вид
15:27
На юго-западе Москвы загорелась больница
15:15
"Пупсики": Галкин показал беззаветную любовь
15:13
"Такое уж время": звезда "Уральских пельменей" сделала важное заявление
15:11
Лучше не становится: новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк
14:55
Был болен: обнародованы данные о психическом здоровье убитого изверга Хачатуряна
14:54
Почему Бузова скрывает роман с известным блогером
14:34
В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель
14:31
"Семейное торжество": Виктория Лопырева о своей свадьбе
14:21
Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа
14:20
Чем молодая жена зацепила Сергея Шнурова
14:12
Ты мне больше не дочь: мать плюнула в лицо Кравец за вакханалию на могиле Началовой
14:04
Мгновенная смерть: мэр Абакана разбился в жутком ДТП
14:02
Рохле Зеленскому врезали за чудовищный провал
13:45
"Выпивший был или что": убийца шокировал рассказом о расправе над Кругом
13:43
"Я не смогла избавиться": популярная модель высказалась о дочери
13:39
"Все правда": Виторган нашел собственное фото на пикантном сайте
13:36
В метро Москвы произошел пожар
13:31
"На душе приятно": в России посмеялись над скандалом с флотом в США
13:25
Кто в группе риска больных диабетом
13:16
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
13:05
Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель
13:00
Под Москвой мужчина на спор проглотил ложку
13:00
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)
12:54
Трендовый макияж за 10 минут
12:54
Нужна новая операция: Успенская рассказала о состоянии больной дочери
12:45
Грабил и убивал геев: звезда "Битвы экстрасенсов" взвыла из-за испорченной жизни
12:31
Рецепт: стерлядь по-царски
12:23
Найден способ избежать эмоционального выгорания на работе
12:12
Биография Натальи Сергуниной: путь от юридического консультанта до вице-мэра
12:07
Звезда Голливуда закрутила интрижку на стороне
11:57
Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
11:56
План Путина: объявлено о присоединении Украины к России
11:55
Почему смертельная болезнь Заворотнюк оказалась шоу на потребу публике
11:53
Молодой житель Вологодской области изнасиловал пенсионерку
11:47
Как поживает цифровая экономика в России
11:46
Стоповер: авиакомпании дарят невероятные подарки путешественникам
11:44
Преемницу Меркель распекли за незнание истории Крыма
11:33
Певец-гомосексуалист растоптал могилу Майкла Джексона
11:20
Запад строит России новые козни из-за отравления Скрипаля
11:11
Округлившаяся Проскурякова сделала заявление о беременности
11:00
Настойчивый Путин загнал в угол мечущегося Лукашенко
10:54
Просроченные продукты в России решили отдать на корм скоту
10:47
В России зафиксировали снижение смертности от алкоголя
10:38
Рыбин узнал о любви Сенчуковой к Маликову
10:20
Супруга Болдуина объявила пол будущего чада
10:14
Несколько станций московского метро закрыли на вход
09:56
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
09:54
"Валерия и самогон?": Пригожин склоняет супругу к смертельной привычке
09:54
Под Москвой во время игры в футбол умер ребенок
09:25
Бывший муж о браке с Пугачевой: Насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть
09:21
Вывалившая пышную грудь модель Playboy метит в президенты
09:16
Под Петербургом из-за "неправильной" музыки убили диджея
08:51
"Мы должны быть вместе": хам Зеленский упал в ноги Распутиной
08:46
"Ей больно": известный ведущий об умирающей Анастасии Заворотнюк
08:42
В Москве поезд сбил двух человек
08:23
Россиян предупредили о внезапном начале сезона гриппа и ОРВИ
08:19
Галкин намекнул на беременность Гагариной
08:18
Киркоров взял под крыло нахамившего Фадееву певца
07:39
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
06:30
"Уничтожил себя": положение сдавшего Зеленского резко ухудшилось
04:13
Подопечная Шнурова стала сенсацией на Украине
02:26
"Главное вовремя": Орбакайте вступилась за дочь Николаева
00:08
"Уже уместно": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин похвастались роскошными шубами
22:34
"Мы это все заметили": Кудрявцева объяснила отсутствие улыбки у дочери
20:11
"Хорошеет год от года": Навка расцвела после слов Пескова
18:04
"Стыдно!": опозорившегося Зеленского разнесли в пух и прах
17:22
"Подключаются нейрохирурги": состояние онкобольной Заворотнюк стремительно ухудшилось
16:43
"Он давно готов и страстно этого желает": Киркорову подобрали идеальный вариант
16:28
46-летняя Миронова впервые показала четвертого мужа
15:57
"Крайне неадекватна": объявившей о разводе Шурыгиной поставили диагноз
15:28
Успенская спровоцировала слухи о романе с женатым Ефремовым
15:01
"Моя незабвенная": Гузеева высказалась о страшной потере
14:31
"Переросли эти отношения": Нюша сделала важное заявление
14:07
Прощальный концерт группы "Ленинград" перенесли из-за массовой драки (видео)
13:57
Россияне требуют правды от близких Заворотнюк
13:21
Пытаются подорвать работу: в Кремле раскрыли коварный план США
12:41
"Хочет все отобрать и маму убить": пасынок вспомнил о Ролане Быкове
12:20
"Димыч слюной изошелся": похорошевшая после развода Лолита произвела фурор
11:52
Бочкарева покидает Москву после скандала с наркотиками
11:35
"Юмористка из прошлого": звезда "Дома-2" врезала Волочковой за нелепый образ
11:10
Стала известна причина ухода Михалковой из "Уральских пельменей"
10:52
В многомиллионном споре Началовой и Фролова поставлена точка
10:38
Популярная телеведущая сообщила о четвертой беременности
10:21
"Все святые сидят?": 69-летняя Бабкина о романе с молодым любовником
10:04
"Очень ответственный шаг": Разин обратился к Заворотнюк в важный день
08:00
СМИ сообщают об избиении 65-летнего Лукашенко
06:51
Близкий Миддлтон поборол страшное психическое заболевание
03:25
Легендарная топ-модель стала многодетной мамой
01:03
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
22:48
"Очень мило!": одинокая Шейк вышла в свет в скромном наряде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Биография Натальи Сергуниной: путь от юридического консультанта до вице-мэра
Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель
СМИ сообщают об избиении 65-летнего Лукашенко
Экс-супруг популярной певицы закрутил новый роман
Беременная любовница Тимати рассказала о внутриутробном воспитании ребенка
Володин призвал парламенты к совместной борьбе с терроризмом
Культура

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен Пушкина

Фото: Елизавета Абрамова
Мы давно привыкли, что Пушкин – это бронзовый памятник работы Опекушина на Пушкинской площади Москвы, названные его именем города, аэропорт, теплоход и улицы. Из живого человека он давно превратился в натертое до состояния золота божество. Но в год 220-летия "нашего всего" Вениамин Смехов решил немного похулиганить. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере спектакля "Веселое имя – Пушкин".
прочитано 552 раза

Со сцены намоленной питерской Филармонии, где играли Рубинштейн, Рихтер, Шостакович, Лист и Ростропович, оглашается знаменитый донжуанский список Пушкина! Но ведь Пушкин был знатным повесой, в нем кипела африканская кровь, так что вряд ли мы вправе его осуждать и за это, и за им же составленный список, в котором в хронологическом порядке идут имена двух сотен женщин, которыми увлекался поэт и/или с которыми был близок. "Наталья I, Катерина I, Катерина II, княгиня Авдотия, Настасья, Катерина III, Аглая, Калипсо, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпраксея, Катерина IV, Анна, Наталья..", – читает актриса Анна Геллер на фоне проекций рисунков и рукописей Пушкина.

ПО ТЕМЕ

"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом

Сюжеты Премьеры недели

Светлана Сурганова в это время играет на скрипке и следом читает зубодробительную эпиграмму Пушкина: "В Академии наук / Заседает князь Дундук. / Говорят, не подобает / Дундуку такая честь; / Почему ж он заседает? / Потому что ж​**а есть". Это сегодня строчки поймут не все, а в пушкинское время ходили упорные слухи, что своим назначением вице-президент академии наук князь Дондуков-Корсаков был обязан протекции министра просвещения Уварова, известного своими неоднозначными увлечениями...

Вообще, спектакль "Веселое имя – Пушкин это не трепет, немой восторг и обожание, а попытка показать гения русской поэзии с самых неожиданных сторон. Нет, конечно, тут есть и хрестоматийные строчки, которые всем известны с детства: "У Лукоморья дуб зеленый...", "Нет, весь я не умру", "Я к вам пишу, чего же боле...". Но они как вишенка на торте. Основной же компонент – известные и не очень высказывания о Пушкине его современников и потомков, замешанные на основных вехах драматичной биографии, где говорят не только о рождении, няне, лицее и дуэли, но и о деньгах, женщинах, детях, читают отрывки из личных писем поэта.

Фото: Елизавета Абрамова

Авторам спектакля удалось объединить казалось бы не сочетаемых Максима Горького с Венедиктом Ерофеевым, Марину  Цветаеву – с Булатом Окуджавой, а Анну Керн – с Владимиром Высоцким. Причем панегирики в адрес поэта сочетаются тут с критическими, порой даже едкими замечаниями. Или вовсе имя Пушкина просто приходится к слову. Потому что "наше все".

Фото: Елизавета Абрамова

"Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: "А за квартиру Пушкин платить будет?" Или "Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?", "Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?" – писал Михаил Булгаков в "Мастер и Маргарите". Символично, что в 1967-м, в год первой публикации романа, Владимир Высоцкий споет: "Лукоморья больше нет, // От дубов простыл и след, // Дуб годится на паркет, так ведь нет. // Выходили из избы здоровенные жлобы, //Порубили все дубы на гробы". В спектакле отрывок из этой песни исполняет Алексей Кортнев. И добавляет словно бы знаменитой песне барда новых смыслов.

Фото: Елизавета Абрамова

Вообще, выбор актеров для постановки кажется крайне удачным – они могут тут проявить и драматический, и поэтический, и музыкальный талант. И делают это блистательно. У каждого из них – свой Пушкин, своя взгляд, свое слово. Как и у каждого в зале, ведь многие звучащие со сцены стихи зрители в зале узнают и шепотом читают вместе с актерами.

Фото: Елизавета Абрамова

"Мы хотели стряхнуть бронзу и позолоту и услышать Пушкина – человечным. Смеющимся, негодующим, философствующим, влюбленным, разочарованным, живым. Мы хотим дать слово тем, кто был рядом, будь то друзья или враги. Тем, кто шел следом. Тем, кто вот уже два столетия пытается осознать, что за "беззаконная комета" полностью перевернула наш культурный код. И в конечном итоге подарила нам – нас", – говорят авторы спектакля. И задумка им явно удалась.

Автор: 14 октября 2019, 15:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель
Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа
Рохле Зеленскому врезали за чудовищный провал
План Путина: объявлено о присоединении Украины к России

Шоу-бизнес

"Повреждены органы": вице-мисс "Красы России" находится в реанимации
"Ну что, Яночка, съела?": Собчак публично высмеяла Рудковскую
Все отвернулись от парализованного Бориса Моисеева
Бледанс прилюдно предстала без зубов

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Шоу-бизнес

Галкин намекнул на беременность Гагариной

Певица поделилась радостью
Шоу-бизнес

"Мы должны быть вместе": хам Зеленский упал в ноги Распутиной

Артистка вспомнила подробности скандала
Шоу-бизнес

Киркоров взял под крыло нахамившего Фадееву певца

Знаменитость поддержала молодого певца
Шоу-бизнес

Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель

Звезды развлекались в Крыму

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru