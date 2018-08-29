Вуди Аллен остался без работы после обвинений в домогательствах

Четырехкратный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен объявил о решении приостановить съемки новых проектов, передает РИА ФАН. 82-летний режиссер поступил так на фоне скандала, разгоревшегося после обвинений в сексуальных домогательствах. Обвинителем выступила приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу. Напомним, сейчас режиссер счастлив в браке с другой своей падчерицей. Они с женой усыновили двух девочек.

Из-за разгоревшегося скандала у Вуди Аллена начались проблемы с финансированием новых картин. В частности, кинокомпания Amazon приостановила продюсирование его фильмов, а выход ленты "Дождливый день в Нью-Йорке" решила отложить на неопределенный срок.