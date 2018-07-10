В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино"
По сюжету Матроскин отказывается от своего традиционного образа, примеряя пижаму и халат. Чтобы помочь коту сбросить лишний вес, другой герой перезапущенного мультфильма, зверушка Тама-Тама изобретает пояс для похудения и беговую дорожку с креслом.
Напомним, что "Возвращение из Простоквашино" является продолжением культового советского мультфильма "Трое из Простоквашино". Создатели пообещали 30 новых серий. Первый выпуск был посвящен памяти актера Олега Табакова. Премьера анимационного сериала состоялась 3 апреля, передает телеканал "360".
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