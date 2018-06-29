Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов

Любопытный пользователь Сети решил узнать, как живут актеры, которые, будучи детьми, снялись в классике советского кино. Выяснилось, что многие покончили с собой, стали алкоголиками или умерли в нищете.

Пользователь под ником Masha провела собственное расследование и поделилась результатами в Twitter. Некоторые истории угасших звезд способны повергнуть в шок.

Так, Сергей Шевкуненко, прославившийся ролями в картинах "Кортик" и "Бронзовая птица", стал криминальным авторитетом, после чего был застрелен киллером с матерью в квартире. "В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, в 16 лет получил первый срок – за избиение из хулиганских побуждений. К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ", – поведал пользователь.

Сергей Шевкуненко

В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем,в 16 лет получил первый срок — за избиение из хулиганских побуждений.К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ. Расстрелян вместе с матерью киллером pic.twitter.com/xI9eBmmMfm — Masha (@arctic_lane) 27 июня 2018 г.

Не менее печальная судьба постигла других героев советского кино. Один из самых популярных детей-актеров того периода Виктор Перевалов после последней заметной роли работал грузчиком в винном магазине и копал могилы. Он скончался в 2010-м в поезде по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Судьбы ребят из советских фильмов



Виктор Перевалов

Работал монтером пути в метро, грузчиком в винном магазине, собирал яблоки в совхозах и копал могилы, Скончался в 2010 в поезде, возвращаясь из Москвы в Санкт-Петербург со съемок фильма о забытых артистах pic.twitter.com/Kh5SyLhMhz — Masha (@arctic_lane) 27 июня 2018 г.

Звезда юмористического киножурнала "Ералаш" Алексей Фомкин был уволен из МХАТ имени Горького из-за запоев. Актер погиб в 26 лет, задохнувшись во время пожара в квартире, так как был сильно пьян и крепко спал.

Алексей Фомкин

Устроился в МХАТ имени Горького, но был уволен из-за запоев. Переехал в деревню, где работал мельником, а после жил вместе с женой во Владимире. Погиб, задохнувшись во время пожара в квартире. Он был нетрезв и слишком крепко спал. Фомкину было 26 лет pic.twitter.com/BKD9ZvoG2U — Masha (@arctic_lane) 27 июня 2018 г.

Стоит отметить, что у некоторых актеров судьба сложилась весьма удачно. Так, Егор Дружинин востребован по сей день. В начале "нулевых" он вел хит-парад "Золотой граммофон", позже был наставником и членом жюри шоу "Танцы" на ТНТ.

Егор Дружинин

В 22 года уехал в США. Зарабатывал на жизнь мытьем посуды, работой официанта и грузчика, параллельно учился в танцевальной школе Нью-Йорка. Вернулся в Питер. В начале «нулевых» вел хит-парад «Золотой граммофон». Был наставником и членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ pic.twitter.com/MWtUMDcwfe — Masha (@arctic_lane) 27 июня 2018 г.

Юрий и Владимир Торсуевы, прославившиеся благодаря фильму "Приключения Электроника", решили не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, но преуспели в другой сфере. Сейчас бывшие актеры работают в различных компаниях.