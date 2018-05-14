Украина наказала российскую певицу из-за Крыма

Лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову не пустили на Украину. Ей запретили въезд в страну.

Новость на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян. Он заявил, что Сургановой пограничники запретили въезд на три года, передает сайт "Комсомольская правда".

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Пресс-секретарь уточнил, что инцидент произошел в пункте пропуска "Жуляны". Певица прибыла в киевский аэропорт из Минска. Таким образом Украина наказала российскую артистку из-за ее визита в Крым в 2016 году.

В начале апреля Госпогранслужба Украины не впустила в страну российского рэпера Мота. Ему также запретили въезд в Незалежную на три года. Отметим, что всего с начала 2017 года Незалежная отказала во въезде 117 российским артистам. В черном списке – актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, певцы Иосиф Кобзон, Юрий Лоза и Лев Лещенко и многие другие.

Напомним, что по этой же причине Россия была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении-2017". Тогда нашей конкурсантке Юлии Самойловой запретили посещать Незалежную.

Светлана Сурганова – российская певица, скрипачка, гитаристка и автор песен. В 1993—2002 годах была солисткой и скрипачкой группы "Ночные снайперы". Ныне – лидер группы "Сурганова и Оркестр". Светлана родилась 14 ноября 1968 года в Ленинграде. Своих настоящих родителей она никогда не видела – мать отказалась от нее при рождении. Когда девочке было три года, ее удочерила кандидат биологических наук Лия Давыдовна Сурганова.