Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова

Знаменитый режиссер Никита Михалков отреагировал на поступок главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Он считает, что ничего, заслуживающего негатива, журналист не сделал.

Михалков прокомментировал поступок Алексея Венедиктова. Глава радиостанции опубликовал в своем Telegram-канале письмо режиссера на имя Владимира Мединского, в котором Никита Сергеевич уведомляет министра культуры о своем решении покинуть попечительский совет Фонда кино.

По словам режиссера, в этом нет никакой проблемы. Он отметил, что в письме не содержится ничего нового. Все то же самое он говорил на коллегии Министерства культуры России. Помимо этого, Михалков заявил, что не знает, кто сможет заменить его в попечительском совете. "Надеюсь, что занять мое место не может никто, но если речь идет о том, кто физически сядет на опустевший стул в попечительском совете Фонда кино, то этот вопрос правильнее было бы адресовать не мне", – цитирует режиссера ТАСС.

Напомним, ранее Никита Михалков сообщил, что выходит из состава попечительского совета Фонда кино из-за безответственности организации. "Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, – это все результат этой безответственности", – сказал режиссер.

По его словам, одной из последних капель стало включение в состав организации пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Режиссер отметил, что в такой обстановке не может принимать решения. "Я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу", – заключил он.