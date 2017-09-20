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Культура

Михалков отреагировал на провокацию Венедиктова

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Знаменитый режиссер Никита Михалков отреагировал на поступок главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Он считает, что ничего, заслуживающего негатива, журналист не сделал.
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Михалков прокомментировал поступок Алексея Венедиктова. Глава радиостанции опубликовал в своем Telegram-канале письмо режиссера на имя Владимира Мединского, в котором Никита Сергеевич уведомляет министра культуры о своем решении покинуть попечительский совет Фонда кино.

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По словам режиссера, в этом нет никакой проблемы. Он отметил, что в письме не содержится ничего нового. Все то же самое он говорил на коллегии Министерства культуры России. Помимо этого, Михалков заявил, что не знает, кто сможет заменить его в попечительском совете. "Надеюсь, что занять мое место не может никто, но если речь идет о том, кто физически сядет на опустевший стул в попечительском совете Фонда кино, то этот вопрос правильнее было бы адресовать не мне", – цитирует режиссера ТАСС.

Напомним, ранее Никита Михалков сообщил, что выходит из состава попечительского совета Фонда кино из-за безответственности организации. "Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, – это все результат этой безответственности", – сказал режиссер. 

Фото: Telegram-канал @aavst55

По его словам, одной из последних капель стало включение в состав организации пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Режиссер отметил, что в такой обстановке не может принимать решения. "Я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу", – заключил он.

Автор: Михаил Войцеховский20 сентября 2017, 11:24
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