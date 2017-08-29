Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст

Пользователи заподозрили, что герой "Смешариков" Лосяш не такой уж и простой персонаж. Взрослые думают, что мультяшный зверек намного сложнее и серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.

В Twitter юзеры активно обсуждают сериал и поражаются, как раньше не замечали таких недетских сюжетов и глубоких переживаний. Исходный пост уже ретвитнули почти две раз, а в комментариях взрослые люди вспоминают серии мультика, которые сняты не для детей

Внимание интернет-аудитории привлекли два эпизода мультсериала под названием "Не может быть" и "Самое главное". Сквозь обе серии проходит линия Лосяша, которая кажется слишком серьезной для детского мультика. В первой серии он не мог разгадать тайну прекрасной музыки инопланетного цветка. Герой ходил вокруг растения, пытался записывать ноты, изучал музыку и строил всевозможные изобретения. Но тайна музыки не поддавалась Лосяшу. В конце серии он трактором уничтожает цветок, уже превратившийся в дерево. После этого герой начинает грустить и сидит ночью на месте, где было растение и пытается напеть его мелодию.

Смешарики -это когда в детстве смотришь мульт и типа ахах говорящие животные класс, потом смотришь их в сознательном возрасте и мир рушится pic.twitter.com/EfJsgMDVDf — Маднесс (@SongOfaWhale) 27 августа 2017 г.

Во втором эпизоде Лосяш создает из глины настоящего голема и оживляет его. Единственное предназначение существа – любить своего создателя. Вскоре Лосяш устает от навязчивой любви своего творения: голем слишком большой, сильный и неуклюжий, он все ломает и рушит. Но он любит своего хозяина как маленький ребенок. Вот от этого, в итоге, и сбегает Лосяш. Он прячется у своего друга, а голем, потерявший хозяина и смысл существования, отправляется его искать под проливным дождем. Под водой он тает и превращается в груду глины. Лосяш начинает себя винить и тосковать по голему.