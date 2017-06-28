Художница грудью нарисовала Путина и Медведева

Российская художница Ирина Романовская нарисовала грудью президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в образе "реальных пацанов". По ее словам, картина посвящена тому, как стойко первые лица государства выдержали непогоду в День памяти и скорби.

Путин и Медведев изображены в спортивных костюмах. Президент и премьер-министр сидят на корточках обнявшись, их поливает дождь.

Картину Романовская сначала нарисовала фломастерами, а затем добавила красок с помощью собственного бюста, пишет URA.RU. Создание полотен грудью – творческая "фишка" художницы, которая сама себя называет звездой эпатажного жанра. Отметим, что природа щедро наградила Ирину "кисточками", возможно поэтому ее произведения пользуются большим успехом.

"Картина называется "Реальные пацаны под дождем". Я старалась передать невозмутимое выражение лица у Владимира Путина и недовольное – у Дмитрия Медведева", – рассказала о своем творении Романовская.

Художница подчеркнула, что за несколько лет совместной работы у президента и премьер-министра сложился успешный тандем, а потому образ "реальных пацанов" им очень подходит.

В коллекции Романовской также есть картины с "грудными" изображениями Филиппа Киркорова, Алишера Усманова, Александра Проханова, Владимира Познера и Елены Мизулиной в образе Бабы-яги. Кроме того, Ирина считает и саму себя настоящим арт-объектом. Девушка регулярно публикует снимки, на которых запечатлена в экзотичных или откровенных образах.