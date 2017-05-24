Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
Худрук Театра наций сообщил президенту, что вчера он узнал о скандале вокруг "Гоголь-центра". Об сообщает Life.ru.
"Мне показалось, что меры неадекватные", – отметил в ходе беседы Евгений. Напомним, вчера в "Гоголь-центре" прошел обыск, после которого сотрудники правоохранительных органов увезли Кирилла Серебренникова на допрос. Сейчас он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
В ходе беседы Миронов передал Путину лично в руки письмо от деятелей культуры и искусства в поддержку главы "Гоголь-центра". "Это другое письмо с просьбой, чтобы президент внимательно отнёсся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, вчера были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра", – отметил он в беседе с репортерами Life.ru.
В защиту Кирилла Серебренникова уже высказались многие актеры, режиссеры и кинокритики. Соответствующее обращение 23 мая зачитала Чулпан Хаматова, а в социальных сетях многие просто написали Кириллу слова сочувствия и поддержки.
Вечером у здания "Гоголь-центра" собрались его постоянные зрители и все те, кто был не на шутку напуган сложившейся ситуацией. В социальной сети Facebook об обыске в театре высказались кинокритики Антон Долин, актриса Юлия Ауг, ведущая Ксения Ларина и многие другие.
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