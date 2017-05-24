Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину

Сегодня в Кремле прошла торжественная церемония вручения орденов "За заслуги перед Отечеством". Артист Евгений Миронов отказался от благодарственной речи, попросив Владимира Путина уделить ему пару минут для личной беседы.

Худрук Театра наций сообщил президенту, что вчера он узнал о скандале вокруг "Гоголь-центра". Об сообщает Life.ru.

"Мне показалось, что меры неадекватные", – отметил в ходе беседы Евгений. Напомним, вчера в "Гоголь-центре" прошел обыск, после которого сотрудники правоохранительных органов увезли Кирилла Серебренникова на допрос. Сейчас он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

В ходе беседы Миронов передал Путину лично в руки письмо от деятелей культуры и искусства в поддержку главы "Гоголь-центра". "Это другое письмо с просьбой, чтобы президент внимательно отнёсся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, вчера были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра", – отметил он в беседе с репортерами Life.ru.

В защиту Кирилла Серебренникова уже высказались многие актеры, режиссеры и кинокритики. Соответствующее обращение 23 мая зачитала Чулпан Хаматова, а в социальных сетях многие просто написали Кириллу слова сочувствия и поддержки.

Вечером у здания "Гоголь-центра" собрались его постоянные зрители и все те, кто был не на шутку напуган сложившейся ситуацией. В социальной сети Facebook об обыске в театре высказались кинокритики Антон Долин, актриса Юлия Ауг, ведущая Ксения Ларина и многие другие.