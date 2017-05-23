Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова

Бывший худрук Театра имени Гоголя назвал обыски бандитскими делами. Он совсем не удивлен случившимся.

Новость о том, что в кабинетах руководства "Гоголь-центра" проходят обыски и изъятие бухгалтерской документации, всколыхнула театральную общественность. Актриса Юлия Ауг, которая занята во многих спектаклях театра, в ответ на просьбу корреспондента Dni.Ru прокомментировать ситуацию лаконично заявила: "Это ****!"

Однако не все встали на защиту художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Нашлись и те, кто позлорадствовал. Бывший худрук Московского драматического театра имени Гоголя, как прежде назывался "Гоголь-центр", в интервью порталу Life.ru сообщил: "К этому все шло. Бандитским образом был разграблен театр, закрыт театр, разогнан. Если это бандитский образ, то бандитские дела и продолжаются".

Напомним, по информации Telegram-канала Mash, у "Гоголь-центра" образовалась большая задолженность. Сотрудники Следственного комитета намерены допросить по делу о хищениях Серебренникова, а также директора и все бывшее руководство театра.

Пока речь идет о сумме один миллион 200 тысяч рублей. Однако велика вероятность того, что по итогам следственных действий она может возрасти до 50 миллионов рублей.