Режиссеров защитили на 50 лет

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о поправках в четвертую часть Гражданского кодекса России о защите прав на интеллектуальную собственность режиссеров театральных спектаклей. Документ направлен на регулирование охраны смежных прав деятелей культуры и искусства.

Принятые нижней палатой парламента поправки, в частности, дают определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве результата исполнительской деятельности. Кроме того, режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом на неприкосновенность его постановки. В соответствии с поправками, недопустимы искажения спектаклей, приводящие к извращению смысла или нарушению целостности восприятия исполнения спектакля. Исключительное право режиссера-постановщика будет действовать в течение всей его жизни, минимальный срок – 50 лет.

По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимость принятия поправок была обусловлена тем, что в действующем сейчас законодательстве режиссер не имеет интеллектуальных прав на живую постановку спектакля. "Нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются без их согласия другими, иногда менее известными лицами. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью не защищенными", – прокомментировал ситуацию парламентарий.

Опрошенные Dni.Ru театральные режиссеры положительно восприняли законодательные нововведения. "Это замечательная вещь, и я очень рад, что Госдума наконец-то приняла этот законопроект", – заявил член Союза театральных деятелей России Дмитрий Крымов. Театральный режиссер отметил, что постановщики, в отличие от композиторов и писателей, вынуждены доказывать свое право интеллектуальной собственности. "И еще не факт, что ты выиграешь. Поэтому Дума приняла очень правильный законопроект", – сказал он.





В свою очередь, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников отметил, что принятые поправки помогут защитить авторские права режиссеров-постановщиков. "Самые незащищенные люди сейчас – это как раз режиссеры. Потому как до этого в театре деньги получали все: художники, композиторы, драматурги, хореографы. И единственный, кто не получал никаких вознаграждений, это был режиссер", – рассказал Серебренников. Он отметил, что продукт деятельности режиссера не считался интеллектуальной собственностью, несмотря на то, что это оригинальный и уникальный продукт. "Теперь же принятые Госдумой поправки помогут им получить деньги за свою интеллектуальную деятельность. И я могу это только приветствовать", – заявил худрук "Гоголь-центра".

С Серебренниковым согласен главный режиссер Александринского театра Валерий Фокин. "Режиссеры очень долго за это боролись еще со времен Станиславского и Мейерхольда", – сказал он. Театральный деятель отметил, что принятые поправки окажут огромное содействие в деле защиты авторских прав режиссеров. "И в случае искажения к нарушителям уже можно будет принимать какие-то меры", – заявил он, отметив при этом, что до этого режиссеры были фактически бесправны, а с их спектаклями могли делать все, что угодно. "Я очень рад, что Госдума приняла такое решение", – сказал Фокин.

