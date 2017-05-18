Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат
"Логан", основанный на комиксах "Старик и море" и "Смерть Росомахи" стал завершающей частью серии легендарных фильмов. Состоявшаяся в начале этого года премьера вызвала небывалый ажиотаж, кинолента ожидаемо побила все мыслимые рекорды проката.
Воодушевленные подобным успехом, создатели решили порадовать зрителей действительно последним сюрпризом. Тем, кто не успеет посетить показ черно-белого "Логана" в кинотеатре, будет предоставлена возможность приобрести фильм на физических носителях.
Действие фильма происходит в недалеком будущем, а именно – в 2029 году. Изрядно потрепанный жизнью главный герой занят заботой о Профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы и страдает от тяжелой болезни.
Однако прошлое все же вскоре врывается в "размеренную" жизнь Логана. Причиной тому становится встреча с юным мутантом, которого преследуют темные силы.
Выхода "Логана" на большой экран ждали не только многочисленные поклонники персонажа. Исполнитель главной роли Хью Джекман согласился на существенное снижение гонорара. И все для того, чтобы картина получила престижный рейтинг R от Американской киноассоциации. К слову, актер уже в девятый раз выступил в роли Логана-Росомахи. И, как утверждают продюсеры, в последний.
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