Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат

Студия 20th Century Fox наконец-то исполняет свое давнее обещание: черно-белая версия фильма "Логан" в скором времени выходит в американский прокат. Правда, всего лишь на один день.

"Логан", основанный на комиксах "Старик и море" и "Смерть Росомахи" стал завершающей частью серии легендарных фильмов. Состоявшаяся в начале этого года премьера вызвала небывалый ажиотаж, кинолента ожидаемо побила все мыслимые рекорды проката.

ПО ТЕМЕ Чем удивит "Росомаха-3"

Воодушевленные подобным успехом, создатели решили порадовать зрителей действительно последним сюрпризом. Тем, кто не успеет посетить показ черно-белого "Логана" в кинотеатре, будет предоставлена возможность приобрести фильм на физических носителях.

Действие фильма происходит в недалеком будущем, а именно – в 2029 году. Изрядно потрепанный жизнью главный герой занят заботой о Профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы и страдает от тяжелой болезни.

Однако прошлое все же вскоре врывается в "размеренную" жизнь Логана. Причиной тому становится встреча с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

Выхода "Логана" на большой экран ждали не только многочисленные поклонники персонажа. Исполнитель главной роли Хью Джекман согласился на существенное снижение гонорара. И все для того, чтобы картина получила престижный рейтинг R от Американской киноассоциации. К слову, актер уже в девятый раз выступил в роли Логана-Росомахи. И, как утверждают продюсеры, в последний.