Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти

В Сети появилась информация о смерти известной российской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич. О ее кончине сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Корреспонденту РБК удалось переговорить с Алексиевич. Писательница заявила: "Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации".
A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.
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