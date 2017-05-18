Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти

В Сети появилась информация о смерти известной российской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич. О ее кончине сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Корреспонденту РБК удалось переговорить с Алексиевич. Писательница заявила: "Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации".