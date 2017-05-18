Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве

Вот уже в 11-й раз в столице пройдет масшатбное и интереснейшее мероприятие "Ночь в музее". В рамках акции с 18 до 24 часов 20 мая вход на большинство московских музейных пространств будет бесплатным. Куда же отправиться в ночь с субботы на воскресенье? Dni.Ru представляют подборку самых интересных событий.

Центр современного искусства Винзавод приготовил ночным гостям немало сюрпризов. Это и "Космическая карамель: перформанс" и впечатляющая выставка "Городская сауна" и еще с десяток увлекательнейших проектов. Все это объединит одно – тема космоса. Ведущие художники, поэты, артисты и перформеры впервые представят свои творения именно вечером 20 мая. Вас ждут работы скульптора Романа Ермакова, новый спектакль Васи Березина и всевозможные детские мастер-классы. Любите карамель? Тогда обязательно посмотрите на то, как известный художник проекта "СТАРТ" Иван Хрящиков растворит карамельный шар. Он покажет вам все слои этого лакомства.

Еврейский музей и центр толерантности тоже не останется в стороне. В рамках акции "Ночь в музее" все посетители центра смогут бесплатно ознакомиться с основной экспозицией, а также посетить выставку "Прыжок" культового фотографа Филиппа Халсмана.

Ночная программа Третьяковской галереи будет посвящена выставке "Оттепель" и этой эпохе в целом. Все желающие смогут посетить "Фарс-мажорный концерт", на котором можно будет услышать незабываемые хиты Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой и других звезд отечественной эстрады. Не забыли здесь и о совсем юных гостях. Мастер-класс " Московские окна. Посвящение пятиэтажкам" будет интересен как детям, так и их родителям. Если же душа просит исключительно изобразительного искусства, то смело отправляйтесь на любую из обзорных экскурсий. Их волонтеры галереи также организуют совершенно бесплатно.

В Центральном Манеже ночь в музее начнется с лекции о звуковых инсталляциях, а продолжится увлекательной экскурсией по основным экспозициям музея. Самых стойких ждет приятный сюрприз, а именно – ночной концерт современной музыки.

В усадьбе "Остафьево" к международному дню музеев подготовили праздничный гала-концерт. Музыкальная мастерская "Кончерто Гроссо" представит вокальную программу "Музыка моей души", а студенты Академии им. Гнесиных порадуют слушателей акустическими шедеврами.

Впервые в истории в акции "Ночь в музее" примет участие Музей Московского Кремля. Его сотрудники уже подготовили для вас целую лекционную программу. Специалисты раскроют секреты работы музейщиков, а также расскажут о выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель".

Сад Эрмитаж в ночь с 20 на 21 превратился в лекционную площадку. Выступления участников поп-ап фестиваля начнутся еще в 14 часов, а вечером всех гостей ждут лекции Натальи Фукс, Игоря Мухина, Андрея Сарабьянова и многих других представителей творческих профессий. В 18:30 сотрудник частной космической компании "Даурия Аэроспейс" организует дискуссию "Космос all inclusive: как заработать на космической станции".

Любителям космической темы стоит напрямую отправиться в Музей космонавтики. Здесь вас ждут астрономические наблюдения на Аллее Героев космоса, лекция "Международная космическая станция" и встреча с героем СССР, летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным.