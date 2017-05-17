Солиста "Би-2" поймали на стадионе с марихуаной

В Москве перед матчем между футбольными командами "Спартак" и "Терек" был задержан солист группы "Би-2" Егор Бортник. По предварительным данным, при себе у исполнителя был пакет с марихуаной.

"Лева "Би-2" был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", – сообщил РИА Новости источник, знакомый ситуацией. Вещество было изъято для проведения проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.