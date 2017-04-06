Секретные письма Сталина попали в музей

Мультимедиа Арт Музей годготовил для своих гостей настоящий сюрприз. Открылась выставка "Россия и "Известия": 100 лет вместе". По-настоящему уникальная экспозиция заинтересует отнюдь не только работников прессы.

Снимки корреспондентов газеты "Известия" разных времен словно отправят вас в путешествие во времени. Как отмечает издание, фотографии наглядно иллюстрируют разные этапы в жизни нашего государства, а также помогают отследить развитие отечественного фотоискусства.

Помимо архивных и современных снимков на выставке представлены различные исторические документы и карикатуры. Вас ждут работы таких мэтров, как Дмитрий Бальтерманц, Павел Трошкин, Виктория Ахломова и десятки других.

"Известия" – старейшее российское издание, в объектив фотокорреспондентов которого всегда попадали самые значимые исторические события. Поднятие флага над Сталинградом, встреча Юрия Гагарина на Земле после первого полета в космос, путч и отказ первого президента России от партбилета – это лишь малая часть тех моментов, которые вы обязательно вспомните, посетив выставку.

Издание всегда уделяло внимание не только политической, но и культурной жизни общества. Портреты Майи Плесецкой, Дмитрия Шостаковича и Юрия Любимова вряд ли оставят кого-либо равнодушным.

Архивные документы точно понравятся тем, кто интересуется секретными документами. Переписка Сталина и главных редакторов, подшивка номеров с 1917 года, а также различные документы и спецархива, до недавних пор хранившиеся под грифом "Секретно" – все это вы также найдете в залах МАММ.

Хотите окунуться в мир XX века, а также насладиться "фотошопом" 20-ых годов? Скорее отправляйтесь в Мультимедиа Арт Музей.