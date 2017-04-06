Секретные письма Сталина попали в музей
Снимки корреспондентов газеты "Известия" разных времен словно отправят вас в путешествие во времени. Как отмечает издание, фотографии наглядно иллюстрируют разные этапы в жизни нашего государства, а также помогают отследить развитие отечественного фотоискусства.
Помимо архивных и современных снимков на выставке представлены различные исторические документы и карикатуры. Вас ждут работы таких мэтров, как Дмитрий Бальтерманц, Павел Трошкин, Виктория Ахломова и десятки других.
"Известия" – старейшее российское издание, в объектив фотокорреспондентов которого всегда попадали самые значимые исторические события. Поднятие флага над Сталинградом, встреча Юрия Гагарина на Земле после первого полета в космос, путч и отказ первого президента России от партбилета – это лишь малая часть тех моментов, которые вы обязательно вспомните, посетив выставку.
Издание всегда уделяло внимание не только политической, но и культурной жизни общества. Портреты Майи Плесецкой, Дмитрия Шостаковича и Юрия Любимова вряд ли оставят кого-либо равнодушным.
Архивные документы точно понравятся тем, кто интересуется секретными документами. Переписка Сталина и главных редакторов, подшивка номеров с 1917 года, а также различные документы и спецархива, до недавних пор хранившиеся под грифом "Секретно" – все это вы также найдете в залах МАММ.
Хотите окунуться в мир XX века, а также насладиться "фотошопом" 20-ых годов? Скорее отправляйтесь в Мультимедиа Арт Музей.
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