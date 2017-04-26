На 74 году жизни умер режиссер "Молчания ягнят" Джонатан Демме. Причиной смерти деятели кино стал рак пищевода и осложнения, которые были вызваны болезнью сердца, передает IndieWire.

"Молчание ягнят" является самым известным фильмом Демме. Также режиссер поставил такие картины, как "Замужем за мафией", "Филадельфия", "Маньчжурский кандидат" и многих других.