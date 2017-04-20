Лидер "Воплей Видоплясова" отправил украинцев в гетто

Лидер группы "Вопли Видоплясова" заявил, что не способных выучить украинский нужно отправить в гетто. Он призвал всех "дебилов" поискать рабочие места в других странах.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм", – цитирует музыканта "Украинская правда". Скрипка также заявил, что каждый человек должен разговаривать на официальном языке той страны, в которой он проживает.

Однако больше всего общественность шокировало не это. Народный артист Украины добавил, что пора бы для всех незнающих... создать специальный концлагерь.

"Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них", – сказал артист.

Музыкант также поделился своим недовольством относительно репертуара большинства ведущих радиостанций. "Нужно выпускать в эфир больше украинских песен, а не просто 25-30%", – посетовал он.

Рок-музыкант и общественный деятель Олег Скрипка прославился на весь мир с основанной в 1986 году легендарной группой "Вопли Видоплясова". Уже через пару лет после образования коллектива музыкант гастролировал по Франции и Швейцарии. Сегодня культовый ансамбль по-прежнему остается одной из самых популярных украинских рок-групп.