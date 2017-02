Режиссера "Ла-Ла Ленд" жестоко обманули с "Оскаром"

В ночь на воскресенье, 26 февраля, в Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград мировой кинопремии "Оскар". Академики определили в 24 категориях лучшие картины и роли 2016 года. Больше всего статуэток (пять) собрал номинированный в 14 категориях фильм "Ла-Ла Ленд". При этом финал мероприятия омрачило поведение организаторов: то ли намеренно, то ли случайно они вручили главный "Оскар" не тому режиссеру.

Изначально победителем был назван "Ла-Ла Ленд", считавшийся фаворитом в десяти категориях. Это красивая сказка, герои которой оказались в золотой эпохе Голливуда, когда вера в американскую мечту была тверда, влюбленные ничего не боялись, а фильмы о джазе и чечетке правили кинопрокатом. И когда персонажам Райана Гослинга и Эммы Стоун пришлось выбирать между собственной цельностью и счастьем другого человека, они приняли решение, невозможное в классической ленте.

Кто бы мог подумать, что актеры переживут похожие эмоции на сцене Dolby Theatre. Им, праздновавшим успех, сообщили о том, что "произошла ошибка и победил "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66