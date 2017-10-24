Дочь Немцова побила внучку Бродского

В Колонном зале столичного Дома союзов состоялся роскошный Бал дебютанток журнала Tatler. На мероприятии собрались юные дочери знаменитостей – будущие героини светских сплетен. Настоящей звездой вечера стала 15-летняя дочь Бориса Немцова Дина.

Девушка пришла на бал в сопровождении своей матери Екатерины Одинцовой и старшего брата Антона. Для выхода в свет Дина выбрала элегантное серебристое платье в пол.

#tatlerball2017 Look: @chanelofficial Публикация от Дина Немцова / Dina Nemtsova (@dinanemtsova_) Окт 23 2017 в 12:16 PDT

Роскошный наряд выгодно подчеркнул все достоинства стройной фигуры юной особы. Завершил изящный образ Немцовой узенький шарфик и серебристая мини-сумка на цепочке. Несмотря на то что в этом году Дина не была дебютанткой, выглядела она настоящей королевой вечера. Не менее элегантно смотрелась рядом с Диной и ее мать Екатерина Одинцова, которая для вечера выбрала нежно-сиреневое приталенное платье.

Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) Окт 23 2017 в 3:58 PDT

Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) Окт 23 2017 в 11:16 PDT

Блистала на балу и другая юная звездочка – внучка поэта Иосифа Бродского Пелагея Басманова. 20-летняя девушка ведет достаточно закрытый образ жизни, а потому ее появление на громком мероприятии стало настоящим подарком для любопытных журналистов.

Впрочем, неопытной в искусстве светской жизни Пелагее все же не удалось затмить красотой Дину Немцову. Для своего первого выхода в свет внучка поэта выбрала достаточно аляповатое платье темно-серого цвета. Кроме того, Пелагея нанесла минимум косметики на лицо и смотрелась среди остальных дебютанток довольно блекло. Образ юной особы спасали только роскошные длинные волосы, уложенные в виде мягких локонов.