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Культура

Дочь Немцова побила внучку Бродского

Дина Немцова. Фото: instagram.com/dinanemtsova_
В Колонном зале столичного Дома союзов состоялся роскошный Бал дебютанток журнала Tatler. На мероприятии собрались юные дочери знаменитостей – будущие героини светских сплетен. Настоящей звездой вечера стала 15-летняя дочь Бориса Немцова Дина.
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Девушка пришла на бал в сопровождении своей матери Екатерины Одинцовой и старшего брата Антона. Для выхода в свет Дина выбрала элегантное серебристое платье в пол.

#tatlerball2017 Look: @chanelofficial

Публикация от Дина Немцова / Dina Nemtsova (@dinanemtsova_)

Роскошный наряд выгодно подчеркнул все достоинства стройной фигуры юной особы. Завершил изящный образ Немцовой узенький шарфик и серебристая мини-сумка на цепочке. Несмотря на то что в этом году Дина не была дебютанткой, выглядела она настоящей королевой вечера. Не менее элегантно смотрелась рядом с Диной и ее мать Екатерина Одинцова, которая для вечера выбрала нежно-сиреневое приталенное платье.

 

Блистала на балу и другая юная звездочка – внучка поэта Иосифа Бродского Пелагея Басманова. 20-летняя девушка ведет достаточно закрытый образ жизни, а потому ее появление на громком мероприятии стало настоящим подарком для любопытных журналистов.

Пелагея Басманова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 

Впрочем, неопытной в искусстве светской жизни Пелагее все же не удалось затмить красотой Дину Немцову. Для своего первого выхода в свет внучка поэта выбрала достаточно аляповатое платье темно-серого цвета. Кроме того, Пелагея нанесла минимум косметики на лицо и смотрелась среди остальных дебютанток довольно блекло. Образ юной особы спасали только роскошные длинные волосы, уложенные в виде мягких локонов. 

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 11:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

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