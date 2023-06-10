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Полное прохождение "Покров-17"

Полное прохождение "Покров-17"
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Тихон Антонов

Тихон Антонов

 В прошлом продавец газет и журналов "Союзпечати", в настоящем литературный критик, обозреватель новостей и счастливый семьянин, в будущем возможный владелец палаток "Союзпечати". Люблю книги и зажигать звезды, даже если это никому не нужно.

В 2021 году писатель Александр Пелевин получил награду "Национальный бестселлер" за книгу "Покров-17". Споры о ней продолжаются спустя несколько лет. Предлагаем читателям взглянуть на это произведение под неожиданным углом при помощи дебютной рецензии нашего молодого (душой), но уже многообещающего автора Тихона Антонова.

Журнал "Навигатор по ПК-Мании" декабрь (№2612)` 1993 г.

Пролог

Начинается "Покров-17" довольно неожиданно – с вступительной заставки: вы оказываетесь в российской глубинке 90-х годов с ее выцветшим миром и покосившимися заборами. Серое небо, трое мужиков в "Буханке", их непринужденное молчание и дорога из Покрова-17 или в Покров-17. Кому какое дело… Графика приятно радует глаз. Красивый осенний лесок, атмосферные виды на желтые и грязные поля, серое тяжелое небо Калужской области. Разбитая черно-синяя дорога ведет к какому-то военному посту. Кажется, что все заканчивается и машина вот-вот доберется до конечного пункта, но не тут-то было. Вы просыпайтесь за рулем стареньких "Жигулей". Скажите спасибо, что не в повозке с завязанными руками в плену имперцев.

Внимательно исследуйте все доступные места в машине: бардачок, откидные козырьки от солнца, осмотрите торпеду, соберите весь найденный "лут". В общем, следуйте подсказкам в нижнем углу экрана. Честно говоря, если вам на этом этапе требуется прохождение, то лучше оставить эту затею и пойти почитать что-нибудь интересное.

Далее, вытолкнув мертвеца из салона и получив в распоряжение нож, начинайте движение, используя WASD. Как только в машине спустит колесо и начнется кат-сцена будьте готовы отбиваться от стаи мутантов (ширликов) c вашем новым товарищем.

Уровень 1

Не бойтесь бегать по локации и исследовать мир "Покрова-17". Разработчики щедро распали ностальгические вещи – кассеты, записные книжки, плакаты, фантики. Вещи эти не нужны по сюжету, но атмосферу они создают на отлично. В атмосфере тут все и дело. Но чтобы насладиться ей нужно приложить усилия, так как игра проходится за пару вечеров, если не отвлекаться на побочные квесты.

Кажется, что так тщательно созданная атмосфера упадка 90-х должна отталкивать или казаться "заезженной", но это только на первый взгляд. Этот постапокалиптический мир притягивает своей опасностью, разнузданностью, несправедливостью. Возникает желание понять его, бороться с ним и изменить его.

С первой минуты игры атмосфера упадка и уныния перекликается с задачами помочь ученым, защитить с милицией опасный участок дороги, принести местному жителю лекарств и т.д. Разве в тяжелые времена люди не стремятся к взаимопомощи на подсознательном уровне? Вопрос, конечно же, риторический, но иногда его следует задавать самим себе или своим близким, чтобы не превратиться в эгоистическое, опасное, без роду и племени существо. И, кажется, единственные, кому этот вопрос уже бессмысленно задавать или кого забыли об этом спросить – это ширлики.

Эти мерзопакостные существа не ценят, не любят, не хранят и не помнят – они как паразиты: ищут сиюмоментную прибыль, скоротечное удовольствие без последствий, – лишь бы попользоваться и выбросить. Хотя, судя по их рылу и копытам, последствия все же есть. На первый взгляд они неопасные, но могут причинить столько вреда, что диву даешься. А главное, ведь когда-то они же тоже были людьми…

В итоге, на данном уровне не нужно активно тратить боезапас или вступать в драку с каждым ширликом. Просто проходите дальше и не обращайте на них внимание.

Уровень 2

Каждый в силу своих возможностей должен помогать товарищу в беде. Особое внимание уделите уровням с историей солдат Великой Отечественной войны. Словами не передать весь тот экшен, который следует пройти игроку. Для любителей шуторов здесь все: и красивые локации, и антуражные кат-сцены, и разные боевые/игровые ситуации. На этом уровне сложно не переживать за персонажей, хотя времени, чтобы с ними ознакомиться, дается слишком мало.

Разработчики планомерно нагнетают ситуацию, заставляя делиться аптечками, следить за здоровьем сослуживцев, не ходить в рискованные атаки. Инстинкт самосохранения (лучше сохраняться каждые 15 минут) заставляет лишний раз все перепроверить перед тем, как выступить в очередную атаку. Однако порой перестраховка лишь вредит, а не спасает.

Иногда в тяжелых ситуациях говорят: "Сейчас не время геройствовать". Следовательно, по умолчанию геройствовать нужно всегда, и лишь в определенное или на определенное время нужно остановиться, бездействовать. Интересно, а что, если всем-всем людям единовременно скажут, что сейчас не время геройствовать? Что лучше переключить очередную новостную сводку на музыкальную волну. Что алкашка – это лучший способ снять стресс. Что там (в институте) уж точно неглупые люди и разберутся "без сопливых". Что помочь жителем Покрова-17 невозможно. Ведь очень страшно допустить непоправимую ошибку.

Наверное, в истории были примеры таких случаев. Тем не менее, хочется верить, что всем очевидна разница между жизненно необходимым инстинктом самосохранения и банальным страхом перед неизвестностью. Один позволяет людям двигаться дальше, а другой сковывает и превращает душу в болото. Разработчики намекают, что не страх должен диктовать вам как играть, а как раз наоборот. Чем меньше вы двигайтесь, чем больше прячетесь, тем выше вероятность, что вас накроет беспросветный ужас. В этой темноте вас и найдет погибель.

Старайтесь экономить боеприпасы. Помогайте местным жителям, в благодарность они поделятся аптечками и едой.

Уровень 3

Мистическая часть сюжета все же больше разочаровывает. А точнее, количество врагов не радует разнообразием. Мутанты, ширлики, мертвые святые и нацисты, кажется, на этом все. Нужно ли больше? А вот компаньоны наоборот – запоминающиеся. Однако, ради справедливости стоит отметить, что некоторые из них имеют реальные прототипы. Возможно поэтому они и запоминаются. К примеру, образ Старика очевидно списан с Захара Прилепина.

Разработчикам свойственен хороший юмор: отсылки на видео-приколы, смешные картинки – если бы не обсценная лексика, то можно было бы смело рекомендовать игру нашим юным читателям. Женских персонажей нет от слова совсем, так что никаких откровенных сцен и не ищите. В этом смысле даже жалко, что игра 18+.

В итоге оптимистичный финал заставляет полюбить данную игру. Бороться со страхом необходимо, и лучше, если у вас есть автомат.

Оценки:

Ширлики:

█▒▒▒▒▒▒▒▒▒

1/10

Персонажи:

███▒▒▒▒▒▒▒

3/10

Сюжет:

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5/10

Повествование:

████████▒▒

8/10

Атмосфера:

██████████

10/10
10 июня 2023, 11:05
Фото: Дни.ру
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