Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным

Первое впечатление – самое важное.



Сегодня полки магазинов заполнены красочными детскими изданиями. Но далеко не всегда под обложкой ребенка ожидает что-то полезное и интересное. Как не отбить у детей любовь к чтению из-за неудачно выбранной книги, и что обязательно стоит положить чаду на книжный столик — рассказала Мария Елисеева, специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков, автор курса My English Baby.

Иллюстрации, стилистика, шрифт: какие книги лучше выбирать

Первое впечатление — самое важное. Если вы хотите привить ребенку любовь к чтению с раннего возраста, выбирайте издания, оформленные с учетом потребностей возрастной группы.

Книги для малышей должны быть яркими, красочными — это позволит не только заинтересовать, но и удерживать внимание во время процесса чтения. Важно, чтобы иллюстрации максимально точно передавали смысловое наполнение текста, вплоть до деталей — так взрослый сможет показать ребенку на картинке всё, о чем читает. Это необходимо для формирования связи «предмет-понятие-слово», а также для развития воображения у детей. Чем старше ребенок, тем меньше иллюстраций требуется для правильного восприятия прочитанного.

Детям, которые только знакомятся с буквами и чтением, нужно предлагать издания с крупным шрифтом — чтобы ребенок не испортил зрение из-за высокой концентрации внимания. При этом на одной книжной странице должно размещаться минимальное по сравнению с иллюстрацией количество текста. Дети постарше комфортно воспринимают как мелкий шрифт, так и больший объем текста.

10 полезных книг для разных возрастных групп

Книги для детей дошкольного возраста

Привить любовь и интерес к чтению детям до 6-7 лет помогут книги о детской дружбе, приключениях, первых важных решениях:

«Приключения Эмиля из Леннеберги», Астрид Линдгрен; «История Питера Пэна», Джеймс Мэтью Барри; «Мы все из Бюллербю», Астрид Линдгрен; «Приключения Незнайки и его друзей», Николай Носов; «Рони, дочь разбойника», Астрид Линдгрен.

Книги для подростков

Тинейджерам понравятся истории, где герои — не прилежные мальчики и девочки, а озорные непоседы, которые тоже приобретают жизненный опыт. А вместе с ним — и важные человеческие качества, например:

«Кэрри в дни войны», Нина Боден; Познавательная литература Игоря Можейко; «Мятный поросенок», Нина Боден; «Приключения Тома Сойера», Марк Твен; «Сбежавшее лето», Нина Боден.

Какие книги детям читать не стоит

Не каждая книга, даже хорошо оформленная, полезна для ребенка. Некоторые негативно влияют на представления о мире, могут способствовать развитию фобий, комплексов. Не рекомендуется предлагать ребенку современное псевдофэнтези, произведения, написанные примитивным языком, с плоским сюжетом. А также книги, которые не учат ничему доброму, не несут художественной ценности.

Пока ребенок маленький, родители могут контролировать его выбор. С детьми постарше нужно проводить беседы и объяснять, что не так с конкретным изданием, чтобы сформировать верный вкус. Важно помнить, что родитель для ребенка — первый и главный проводник в литературный мир. Поэтому не стоит оставлять процесс на самотёк.