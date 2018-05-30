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Пять базовых правил красивого летнего отдыха

Фото: pixabay.com
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
Лето – период активного отдыха, путешествий и впечатлений. Мы с  радостью подставляем лицо солнцу, наслаждаемся вкусом ягод и фруктов, отправляемся навстречу приключениям – все  это ассоциируется у нас с отдыхом, а значит, восстановлением. 
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После отдыха нам хочется выглядеть свежее и чувствовать себя бодрее. Часто мы не учитываем некоторых индивидуальных особенностей, забываем про важные детали и отдых может превратиться в процесс, от которого после нужно еще отдыхать и восстанавливаться. Чтобы действительно получить заряд энергии, витаминов, позитивного настроения, заветного расслабления, восстановить красоту, а не наоборот, нужно помнить о простых правилах. 

Отдых в солнечных странах предполагает хорошую защиту от чрезмерного воздействия солнца и это не случайно: у нас есть возможность перемещаться активнее, бывать и на экваторе, и на полюсах, но наш организм и наша кожа не способны самостоятельно адаптироваться к таким условиям. В лучшем случае она отреагирует ожогами и сухостью, ну а накопительный эффект от такого "отдыха" приводит к более серьезным последствиям. Поэтому не забываем про легкую и комфортную закрытую одежду, шляпы и крем с хорошими фильтрами типа UVA и UVB.

Питьевой режим в летнее время – важный вопрос для сохранения хорошего самочувствия и красоты кожи, да и здоровья в целом. Чем больше жидкости организм выводит, тем активнее надо ее восполнять.

Фото: pixabay.com

Лето как никакой другой сезон позволяет сбалансировать рацион – ешьте больше зеленых овощей и фруктов, пейте смузи, наслаждайтесь сезонными дарами. Они не только заряжают витаминами, но и помогают бороться со свободными радикалами, вывести из организма вредные вещества – делают кожу красивой, дарят энергию и по-настоящему питают тело.

Уход за кожей в летний сезон предполагает выбор питательных и насыщенных, но легких и не плотных составов. Если ваш парфюм имеет спиртовую основу, наносите его на одежду и сделайте это заранее перед выходом на улицу – спиртовые составы при реакции на солнце могут вызвать на пигментацию кожи. Желательно отказаться от химических средств и репеллентов от комаров и мошек в пользу натуральных составов на эфирных маслах – они не менее эффективны и гораздо благоприятнее для кожи и здоровья в целом. Не увлекайтесь термальной водой для увлажнения кожи – ее хорошо использовать в качестве успокаивающего средства, вместо тоника, для фиксации макияжа, но не в качестве освежающего средства – в случае нанесения на кожу (без нанесения крема сверху) она быстрее испаряет влагу с ее поверхности и иссушает ее.

Фото: pixabay.com

Если вам предстоит перелет, то его стрессовые последствия можно минимизировать. На борту самолета очень низкая влажность, что вызывает сухость и раздражение кожи, перепады давления способствуют отекам. Часто после долгого перелета клиентки жалуются, что выходят с борта и выглядят на 5-10 лет старше, чем зашли на него. Накануне перелета сделайте интенсивную увлажняющую маску, откажитесь от алкоголя и кофе. В полете и перед ним пейте достаточно воды (питьевой, без газа) и не стесняйтесь увлажнять кожу, сидя в кресле. Конечно откажитесь от слоя макияжа и каблуков во время перелета. Эти меры помогут вашей коже остаться увлажненной и напитанной, а вам лучше себя чувствовать после перелета.

Пожалуй, важным будет напомнить: мы все разные и нас восстанавливают разные форматы отдыха. Ищите компромисс с близкими, найдите то, что вам по душе – размеренный пикник в хорошей компании или уединение у моря, бесконечные перемещения и исследования или сон в гамаке, велосипедные приключения или прогулки вдоль моря. Ощущение внутренней гармонии и удовольствия непременно отразиться расслаблением и восстановлением на вашем лице и в теле.

30 мая 2018, 12:46

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