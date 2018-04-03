Как переписывают нашу историю

В перестроечный и постперестроечный период стало модно поливать грязью советскую эпоху в истории нашей страны. Но данный процесс по ряду направлений начался еще раньше, в хрущевский период, когда в условиях борьбы за власть стояла задача усилить собственные позиции, в том числе за счет развенчания заслуг предшественников – это частое явления во всех странах во все времена.

Позже, в 1980-е, концепцию "темного беспросветного прошлого" использовали определенные круги в верхушке государства, которые рукотворно ломали СССР. Они ставили перед собой задачу превратиться из слоя квазиаристократов, чье положение в советской социальной системе было не столь прочным как хотелось бы, а возможности передавать свои привилегии и материальные блага потомкам были сильно ограничены, в слой полноценных собственников.

В 1990-х эту "традицию" активно поддержали извне сильные иностранные государства, в чью сферу влияния мы попали после краха большой страны, а также новоиспеченный господствующий класс "нуворишей" внутри: им было жизненно необходимо перестроить массовое сознание и хоть как-то легитимизировать свои имущественные и статусные завоевания в рамках новой общественно-экономической формации.

Досталось и Великой Отечественной войне – священной и правой. В ассортименте стали появляться "авторитетные мнения", что СССР был чуть ли не союзником нацисткой Германии, и вообще воевал совершенно неумело, "закидывая врага трупами". Или же наоборот – был столь злобен и могущественен, что намеревался первым напасть на Европу и целиком ее захватить.

Об этом снимаются художественные и документальные фильмы, пишутся книги, по теме работают специальные фонды, разглагольствуют эксперты. Совокупный бюджет, направленный Западом на данную деятельность за последние 30 лет неизвестен, но очевидно, измеряется он не то что сотнями миллионов – миллиардами долларов. Определенные заинтересованные силы внутри России, конечно, в меру возможностей, стараются не отставать.

"Такое никогда не должно повториться", – звучит откуда-то из-за бугра с горечью в голосе о затравленном кровавым режимом народе. Говорят это те же самые силы, которые на протяжении долгого исторического процесса перманентно, открыто или исподтишка, противостояли нашему народу, щедро спонсируя его смерть и страдания при любом удобном случае. Сила и мощь нашей страны, победа в борьбе за право вообще остаться в истории – такое действительно не должно повториться. Для них. Ведь конкуренты никому не нужны.

Тема необъятна и уместить ее в небольшую статью решительно невозможно. Но давайте все же попытаемся пунктирными линиями, не умаляя трагичности того периода и наличия ряда имевших место управленческих ошибок и недочетов, разобрать некоторые штампы, которые по сей день можно часто услышать по теме СССР во Второй мировой войне.

В предвоенный период командный состав армии подвергся жестоким репрессиям, и это привело к потере боеспособности войск и, как следствие, к огромным потерям в начале войны.

При анализе некоторой исторической ситуации необходимо максимально полно и непредвзято оценить актуальный на тот момент расклад. Наша страна за относительно короткий исторический отрезок пережила мировую войну, две революции, интервенцию и гражданскую войну. Пролились реки крови, но на горизонте замаячила новая, еще более страшная угроза.

Французский военачальник Фердинанд Фош, прочитав текст Версальского мирного договора, ставившего точку в Первой мировой войне, сказал: "Это не мир, это перемирие лет на двадцать". Слова оказались пророческими. Он угадал с точностью до двух месяцев – через два десятилетия началась еще более кровопролитная и беспощадная Вторая мировая война.

При осознании неминуемого нового столкновения ведущих мировых держав, советское руководство в конце 1920-х при относительной стабилизации обстановки взяло курс на форсированную индустриализацию, дабы государство имело шанс выстоять в новых крайне опасных условиях. Для этого было жизненно необходимо буквально за волосы втащить еще недавно аграрную страну в число лидеров индустриального XX века.

Вместе с тем эхо революции и гражданской войны наложило свой отпечаток на социум. После всех трагичных событий среди населения объективно существовали группы и одиночки, которые были сильно недовольны новым сложившимся порядком. Мотивы у них были самые разные: идеологические, материальные, личные.

В наше время, в зависимости от субъективных мировоззренческих предпочтений, распространен бинарный подход к событиям: одни говорят, что в тот сложный период наказывали исключительно за дело, другие – что страдали исключительно невинные. И то и другое – непозволительная однобокость. Во время "смуты" тех лет, когда народ хлебнул уже горя с полна, отношение к смерти и каре за проступки было гораздо "проще", чем в нынешние относительно сытные и гуманные времена. И, разумеется, находилось место и подлости, и жестокости, от которой страдали неповинные люди. Но, вместе с тем, объективно были и шпионы, и заговорщики, и саботажники, и вредители, да и просто беспринципные уголовники. И с ними, да – не церемонились.

При этом, как всегда бывает при резких системных изменениях, внутри новой власти обострилась конкурентная борьба за влияние – это был ни разу не монолит. Региональные руководители того времени считали подконтрольную им территорию своей заслуженной вотчиной. А страна-то, нельзя не отметить, была очень большая, больше, чем нынешняя Российская Федерация, а вот средства пространственной коммуникации той поры – наоборот были сильно хуже (ни интернета, ни даже массового распространения телефонов). Автономность, возможное неподчинение регионов центру в условиях надвигающейся войны – смерти подобно. Требовалось, как сейчас бы сказали, выстраивать "вертикаль власти".

Чистки в армии, которые начались в 1936 году, и развернулись на широкую ногу в 1937-1938 годах – это планомерная подготовка страны к неизбежной и уже маячащей на горизонте войне, наложившаяся на "смуту-междоусобицу" 1937-1939 годов, на последний "горячий" всполох Гражданской войны (который сейчас принято называть "Большой террор").

Были арестованы и позже расстреляны несколько высокопоставленных военных по обвинению в членстве в контрреволюционной террористической организации и участии в заговоре с целью захвата власти. Следствие по большинству дел этих людей не было скоропалительным, многие провели в заключении 8-12 месяцев, дали признательные показания. В данный момент единого мнения в оценке тех событий нет, но многие исследователи уверены – заговор действительно был. И для реалий тех лет в этом нет ничего удивительного. Говорить о том, что бы стало с нашей страной и народом в 1941 году, если бы подобные люди остались в РККА на значимых постах, не стоит, и так понятно.

Чистки в армии, которые начались в 1936 году, и развернулись на широкую ногу в 1937-1938 годах – это планомерная подготовка страны к неизбежной и уже маячащей на горизонте войне



Также в 1937 году началась работа по очистке армии от идейно неблагонадежных элементов, потенциальных изменников. Из рядов РККА стали увольнять лиц командного состава, исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам. Хочется отметить, что именно увольнять, нередко с последующим трудоустройством, а не "ставить к стенке", как иногда рассказывают любители страшилок. Были и перегибы, которые в январе 1938 года были признаны на пленуме ЦК ВКП(б), часть необоснованно исключенных офицеров была возвращена в РККА.

Вместе с этим начались увольнения из армии командиров и политработников ряда национальностей, особенно в приграничных округах: немцев, поляков, латышей, эстонцев, корейцев, финнов, литовцев, турок, румын, венгров и болгар. Также, то тут, то там предписывалось очищать командный состав "от врагов народа, от сомнительных и морально разложившихся элементов", "всех колчаковцев, активно боровшихся против советской власти" и так далее. Опять же речь идет об удалении с командных армейских постов потенциально неблагонадежных элементов. Как вы можете заметить, большая часть указанных выше национальностей вскоре будет целиком или частично воевать против нашей страны. В условиях того военно-политического расклада – это абсолютно логичная мера.

Что касается мифа об ослаблении командного состава – избавление от сомнительного контингента только усилило советскую армию. Тот самый "кадровый голод", который грязеполиватели нашей истории связывают с чистками и репрессиями, имел куда более прозаичные причины: это произошло из-за резкого увеличения численности вооруженных сил перед войной и во время нее: в 1937 году – 1,5 миллиона человек, к началу войны – 5 миллионов, к концу войны – около 11 миллионов.

СССР был тоталитарной страной, которая находилось по духу ближе к нацистской Германии, чем к демократическим странам Запада.

Западные "демократии" 30-х – это песня. Стоит лишь отметить, что нацизм и фашизм – это стопроцентный продукт обществ Западной Европы, вытекающий из их исторического опыта, сформировавшего культуру и шаблоны поведения. Чего только стоит политика "цивилизованных стран" в колониях, пронизанная идеями расового превосходства и откровенной тиранией. Не удивительно, что изобретение такой вещи, как концентрационные лагеря приписывают именно английским джентльменам.

О нравах "прогрессивной части человечества" можно писать очень долго, но лучше, быстрее и нагляднее – увидеть. Например, в 2015 году таблоид "The Sun" явил миру видеозапись, на которой семилетняя будущая королева Великобритании Елизавета II вместе с трехлетней сестрой, матерью и дядей Эдвардом на камеру вскидывают руки в нацистском приветствии (в народе – "кидают зигу").

Официальные представители Букингемского дворца подтвердили подлинность записи, отметив при этом, что данный поступок является "невинной шалостью" в то время (1933-1934 год), когда Европа еще не знала, что на самом деле представляет из себя установившийся в Германии режим. Хотя тут же можно вспомнить, что Эдвард открыто симпатизировал Гитлеру даже после начала Второй мировой войны, за что был подвергнут страшному наказанию – перевезен из Португалии на Багамские острова, где был назначен губернатором.

Быть может, это какой-то единичный эксцесс? Отнюдь. Можно упомянуть существование в Соединенном королевстве Британского союза фашистов (British Union of Fascists), который под меняющимися названиями просуществовал аж до 1940 года, пока не запретили, и сыграл значительную роль в общественно-политической жизни страны.

Соединенные штаты Америки не отставали. Скорее всего, всем известно, что такое "суды Линча" над чернокожими, Ку-клукс-клан и расовая сегрегация, просуществовавшая де-факто до 1960-х (а то и дольше) годов. Значительно меньше людей знают, например, о такой организации 1930-х, как Германо-американский союз (German American Bund), выступавшей за дружбу с нацистской Германией и против вступления США в войну. Активно "долбать" организацию власти начали только в начале 1940-х.

Скорее всего, про "самоотверженных" французов, которые "отчаянно сражались" с нацистами, можно не упоминать. Одним из тяжелейших переживаний по итогам войны для французского народа стали размышления о том, насколько плохо было то, что француженки спали с немецкими военнослужащими. Что уж говорить об одиозных режимах в Венгрии, Румынии, Польши и, разумеется, Италии. Недаром говорят, что именно Гитлер создал первый "Евросоюз". Ну и кто же по духу ближе к нацистам и фашистам?

Советское руководство подписало договор о ненападении с Германией, став союзником нацистов.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом не является чем-то экстраординарным. Стороны, которые в итоге сошлись друг с другом в военном противостоянии, активно заключали между собой различные соглашения, торговали. Тут можно вспомнить "Пакт четырех" 1933 года, когда Италия, Германия, Англия и Франция объединили усилия в решении европейских вопросов, договор о ненападении между Германией и Польшей (Пакт Пилсудского-Гитлера) 1934 года, англо-германское морское соглашение 1935 года, когда Германия получила право создать флот с мощью 35% от совокупного британского. И прочие соглашения подобного рода.

Особого внимания заслуживает "Мюнхенское соглашение" ("Мюнхенский сговор") 1938 года. Его подписали премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини, и касалось оно передачи Чехословакией Германии Судетской области. Только после подписания "ко столу" была приглашена чехословацкая делегация, которой ничего не оставалось, как послушно принять документ к исполнению. Практически сразу после этого была подписана Англо-германская декларация о дружбе и ненападении, а ближе к концу года аналогичная Франко-германская декларация.

Значимость данного события сложно переоценить. Сейчас модно говорить о вине СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В реальности же "западные демократии" без участия СССР сначала сдали нацистской Германии Австрию с ее богатыми золотовалютными резервами, укрепившими военно-стратегическое положение Рейха. А затем очередь настала и промышленно развитого, богатого полезными ископаемыми района – Судетской области.

Исследователи отмечают, что к моменту нападения Германии на СССР чехи обеспечили немцев примерно четвертью всех танков, грузовиков и почти сорока процентами стрелкового оружия. И этим оружием в итоге небезуспешно убивали наших бабушек и дедушек. И это "покруче" договора о ненападении в деле развязывания войны. Принципиально "круче".

Не стоит забывать и о том, что западный финансовый капитал всю дорогу заботливо опекал нацистов, поддерживая Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и поднимая германскую промышленность. Например, в преддверии войны американские корпорации закачали в Рейх сотни миллионов долларов, по тем временам колоссальные суммы. Активнее всего себя проявляли "Стандарт ойл", "Дженерал моторс", "Ай-Ти-Ти корпорейшн" и "Форд". И даже после того, как США "на бумаге" объявили о вступлении в войну, сотрудничество продолжалось: осуществлялись поставки двигателей, топлива, радиотехнических компонентов, дефицитных материалов.

Не стоит забывать о том, что западный финансовый капитал всю дорогу заботливо опекал нацистов.



Так что не только Ленд-лиз правил балом. США решали чужими руками свои собственные задачи, подпитывая стороны конфликта, максимально выматывая и ослабляя их в кровопролитной войне, а сами максимально долго оставались в стороне, полномасштабно вступив в противоборство только тогда, когда исход ее был предрешен, и настало время снимать сливки в роли победителей.

Что ж, это лишь малая часть мифов про Вторую мировую (для нас, прежде всего, Великую Отечественную) войну, которые нам навязываются. В реальности их значительно больше: от того, что руководство СССР не верило будто бы Германия вообще не посмеет напасть, и к войне не готовилось, до "миллионов изнасилованных немок". Наша задача – выработать объективное отношение к собственной истории. Без неуместной бравады, но и без подлого самоуничижения, помножающего на ноль подвиги наших героических предков, своими жизнями отстояв наше право на жизнь.