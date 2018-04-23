Что должна делать Россия с армянским майданом

Меня за последние дни несколько раз просили прокомментировать ситуацию в Армении и то, что происходит сейчас в Ереване. Если честно, не очень хотелось это делать, просто потому, что я не специалист по армянской политике. Но потом я заметил два важных момента, связанных с тем, как российское общество реагирует на армянские события и решил об этой реакции поговорить действительно нужно.

К тому, что происходит в Армении, отношение не сказать что равнодушное, но будто бы лишенное эмоций. Это в прошлые годы у российского общества и пользователей соцсетей было очень большое желание вникать в то, что происходит на Украине, в Армении или еще где-нибудь, где разворачивался сценарий более-менее похожий на цветную революцию. Сейчас такого интереса нет. Однако, россиянам не пофиг, они просто устали. Русские – добрые люди, и я не знаю другого настолько великодушного и неравнодушного народа, но есть такая штука, как банальная эмоциональная усталость.

В прошлом даже рядовые россияне (не журналисты, не пропагандисты), а простые пользователи соцсетей от чистого сердца рвались кому-то что-то объяснять, что-то доказывать и так далее. Сейчас я уже не вижу подобной просветительской самодеятельности и считаю, что это не плохо, а хорошо. Рано или поздно, мы, как общество, должны были повзрослеть и понять, что невозможно спасти тех, кто сам себя спасать не хочет. Или до такой степени сильно поверил в сказки о светлом будущем, что у него отшибло память и логическое мышление.

На этом фоне уже появляются традиционные обвинения России в целом, и российских властей в частности, они, мол, "упустили Армению", недостаточно денег вложили в то, чтобы сделать Россию привлекательной для жителей Армении. Что, например, мы вложили меньше денег, чем американцы. Ну и как вишенка на торте всегда следует фраза: "Россия должна что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию". Я сейчас поступлю невежливо и отвечу прямо: запомните, Россия никому и ничего не должна.

Говорить фразу "Россия должна" можно только в двух случаях. Случай первый: когда речь идет о каких-то обязательствах, которые Российская Федерация взяла перед своими гражданами, и эти обязательства зафиксированы в каких-то официальных документах, начиная от Конституции и заканчивая программой действующего президента или правительства. Случай второй: когда речь идет о каких-то международных обязательствах, которые Российская Федерация на себя приняла в рамках каких-то международных договоров, конвенций, хартий и так далее. Все. У России нет никаких обязательств заниматься объяснением гражданам соседних стран того, что если они разнесут свою страну по ливийскому или украинскому сценарию, то им будет жить "хреново". Вряд ли российским налогоплательщикам есть интерес оплачивать из своего кармана усилия по просвещению жителей сопредельных государств. Я твердо считаю, что если кому-то не хватило украинского, ливийского, египетского и других примеров, то тут уже ничего не поделаешь.

Отдельно хочу остановиться на том, что у России якобы нет какого-то привлекательного образа будущего, который должен конкурировать с американской мечтой или надеждой на европейскую интеграцию, и будто бы по этому поводу должны страшно комплексовать на тему что мы, как страна, еще не придумали какого-то прикольного пиар-прикрытия для операций по ограблению стран третьего мира. Я комплексовать по этому поводу отказываюсь, и своим согражданам тоже советую не париться. Кстати, конкретно в армянском случае, "российская мечта" гораздо круче американской, и для этого достаточно посмотреть на достижения армянских бизнесменов в России. Кстати, мне кажется, если у кого-то и есть какие-то моральные обязательства в плане инвестиций в спасение Армении от хаоса, так это у них, а явно не у российских налогоплательщиков.

И последнее. Я не согласен с тем, что у нас нет какого-то исключительного цивилизационного предложения для других стран. Когда вас и ваших детей придут убивать под прикрытием распространения демократии, а все западное сообщество будет называть ваших убийц умеренной оппозицией, мы можем прийти и поправить все. И это можем сделать только мы, потому что нас – никто не прогнет. Сирийцы уже знают насколько это крутое предложение, и потому именно российские компании будут добывать сирийскую нефть и именно российская армия будет иметь базы в Сирии.

Меня еще с прошлого раза, когда в Ереване были уличные беспорядки, удивило то, насколько много среди комментаторов было людей, поддерживающих эти беспорядки. Которые явно не понимали, насколько это предложение актуально для Армении. И еще. У нас же есть дополнительная опция: те, кто хочет с нами сотрудничать, всегда смогут хорошо с нами заработать. Подчеркиваю – заработать с нами, а не за наш счет. При этом нас не обязательно любить. Эрдоган и Орбан не клялись в братской любви к Москве, но это не мешает нашим странам вместе делать деньги.

И если в Ереване найдутся люди во власти, которые захотят принять это предложение, то в Москве они всегда встретят потенциальных партнеров. Ну а если в Ереване победит в вера в то, что Армении кто-то будет платить за геополитическую позицию (неважно пророссийскую или антироссийскую), то для страны это закончится плохо. Но в Москве об этом никто не будет плакать. Москва слезам не верит, ей дело подавай.