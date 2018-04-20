Взбешенные россияне готовы порвать друг друга

Несколько дней назад русскоязычный сегмент Фейсбука в очередной раз разорвало в клочья. Поводом послужил отзыв о кафе "Кофемания", в правилах которого содержался запрет на грудное вскармливание младенцев в пределах этого заведения. Правило в скором времени удалили и извинения принесли. Однако в комментариях к самой записи и многочисленным репостам разразилась настоящая война.

По одну сторону баррикад оказались молодые матери и сочувствующие им граждане, по другую – те, чье эстетическое чувство оскорбляет гружное вскармливание на публике.

О причинах такого прискорбного положения дел можно довольно долго рассуждать. Версий, на самом деле множество – от простого "не принято" и до биологизаторского "грудное молоко предназначено детям, а потому в эволюционных целях должно вызывать у взрослых отвращение". Биологизаторская версия, впрочем, вдребезги разбивается об опыт других стран. На территории России и правда, не принято. Заодно не принято, чтобы дети орали, валялись в истерике и желали справить нужду "вотпрямщас", а не дожидаясь, пока мама дотащит ребенка до общественно одобряемого места.

А еще – нас много. В крупных городах мы буквально сидим друг у друга на головах, путаемся друг у друга под ногами, и совершенно никуда друг от друга не можем деться. Нам наступают на ноги в транспорте, дышат на нас свежесъеденной шаурмой, толкают, пихают, стоят перед нами в очереди, ругаются матом, громко смеются и выгуливают собак без намордников. Уровень терпимости ежедневно переживающего все это горожанина неминуемо падает, и мазнувший ногой в маршрутке по вашим чистым джинсам малыш не вызывает у вас никакого умиления.

А теперь, внимание. Все эти люди в своем праве до тех пор, пока они не преступают закон. Они имеют право быть громкими, наглыми, смеяться, пахнуть потом и едой, носить одежду, которая вам не нравится и стрижку, которая вам лично представляется совершенно кошмарной. Они имеют право быть толстыми, некрасивыми, чавкать во время еды и носить леопардовые лосины. А вам это может не нравиться. И вы тоже будете в своем праве. Вам и не должно нравиться. Имеете право.

Один из доводов, прозвучавших в этой общественной дискуссии со стороны противников грудного вскармливания на людях звучал примерно следующим образом – "это не входит в этикетную норму". Так что позвольте пару слов про этикет, если уж мы цивилизованно решаем остаться в его границах.

С точки зрения этикета, вы можете свободно и открыто выражать свое мнение о поведении другого человека (в рамках закона и общественной морали), если оно нейтрально или положительно. То есть "какой у вас милый малыш" – это сообщение в рамках этикета. В случае, если ваше мнение о происходящем отрицательно и вам это "фу", у вас есть два положенных этикетом пути: обсудить свои эмоции приватно с третьим лицом или сохранить свое ценное мнение при себе. Поэтому "ну и страшный же у вас пацан" – это хамство, и явно за рамками этикета. Даже если пацан объективно не красавец.

На мой взгляд, важный навык, которого многим из соотечественников не достает – это умение вовремя спрашивать у себя "а мое ли это дело?". Освоив его, вы покорите первую ступень на пути к обретению дзена.

Второй, и не менее важный навык, который вам пригодится на дороге самосовершенствования – это практика самосбережения. Берегите себя и заботьтесь о себе. На самом деле, да, вам могут не нравиться те или иные проявления "человеческого, слишком человеческого". Вы можете даже сами с собой быть не согласны, а негативные эмоции все равно испытывать. И есть невероятно простой и действенный способ эту ситуацию для себя разрешить. Просто уйдите. Разверните стул, чтобы вам было не видно леопардовые лосины. Отойдите на три шага, если рядом с вами курят. Не допивайте кофе, если вид кормящей женщины отбивает у вас аппетит. Это позволит вам сберечь и вашу нервную систему, и окружающих.

Предвосхищая вопль "А почему это я должен уходить?", отвечаю: вы не должны. Вы можете устроить скандал, развернуть шекспировскую драму и указующим перстом направить широкие народные массы на бичевание чужих, как вы считаете, пороков. Но зачем? Даже если лично у вас избыток нервных клеток, и вы как раз ищете, куда бы их применить, это еще не значит, что и окружающие в таком же ресурсном состоянии. Можно бесконечно раздражаться на то, что вокруг вас живые, и, главное, другие люди, но это ничего не изменит. Просто уйдите. Вот увидите, это поможет.