Солнцезащитные меры против рака

Долгожданная весна пришла вместе с солнечным теплом, а это значит, что самое время вспомнить о мерах и средствах солнцезащиты. Это не занудство и не шутка, ведь солнечное излучение уже активное и если защищать кожу тела нет необходимости, то уберечь лицо стоит. Оно на протяжении всей жизни облучается солнцем и это не только ускоряет старение в четыре раза, но и ведет к повышенному риску рака.

В целом взаимоотношения с солнцем необходимо выстраивать грамотно, ведь с одной стороны, оно способствует выработке сератонина и мелатонина – поставщиков хорошего настроения, стимулирует выработку важного для организма витамина D. С другой стороны, излишек излучения провоцирует фотостарение, а ультрафиолет повреждает ДНК и провоцирует рак. Можно ли найти баланс и беззаботно наслаждаться солнышком, сохраняя красоту и здоровье? Да, если взять за правило несколько простых и действенных советов:

Для начала определите свой тип кожи – от этого зависит время пребывания на солнце и степень защиты. Все устроено просто: разные генетические типы кожи адаптировались к разным широтам и соответственно разному уровню солнечной радиации. Светлая кожа призвана пропускать хоть немного витамина D в редкие солнечные дни, в то время как ближе к экватору кожа становится все темнее, чтобы защитить обладателей от переизбытка излучения. Это значит, что при смене места жительства или путешествиях нужно непременно учитывать этот факт и со всей ответственностью отнестись к защите кожи (более подробно вы можете изучить все 6 типов кожи и рекомендованное время для загара без защиты от 10 до 60 и более минут).

Ощущение жара кожей, покраснение и потемнение (то, что мы называем загаром) – это все сигналы кожи и ее защитные механизмы. Существует 3 типа излучения – A, B и C. Излучение типа C самое вредоносное, оно не достигает поверхности земли (пока еще существует озоновый слой). Излучения типа A (UVA) и B (UVB) опасны для кожи. Выбирая солнцезащитное средство, проверьте, защищает ли оно вас от обоих типов излучения, соответствующие маркировки указываются на упаковке.

Принимать солнечные ванны стоит до 11 и после 16 часов дня, когда солнце наименее активно. Если вы отправляетесь в теплые страны, без тюбика хорошей солнцезащиты вам не обойтись. В условиях мегаполиса стоит сверяться с вашими планами – если вы уходите утром в офис и возвращаетесь в часы неактивного солнышка, то вам просто ни к чему средство с сильными факторами защиты. Но если вы проведете, например, обеденные часы на открытом солнце, то защищайте лицо шляпой, очками, солнцезащитным средством. Тональные и косметические средства обычно содержат небольшой фактор защиты – SPF15, при этом они не содержат фильтров защиты от UVA излучения, если не имеют соответствующей пометки. Если у вашего базового крема фактор солнцезащиты выше, будет работать больший показатель.

Лучше всего работает смесь физических и химических фильтров, также хорошо себя зарекомендовали новейшие разработки минеральных фильтров с наночастицами – они прозрачные, не создают эффекта отбеленной кожи, прекрасно справляются с защитой от широкого спектра лучей и кроме того водоустойчивы.

Облака понижают излучение лишь на 10%, даже если вы не чувствуете теплового эффекта, ваша кожа получает порцию излучения.

Проверьте сроки годности вскрытых тюбиков солнцезащиты, следите за тем, не остается ли тюбик с кремом на солнце после использования – все это снижает его эффективность. Кроме того, средство нужно обновлять на коже в течение дня, если вы собираетесь находиться под активным солнцем (с 11 до 16 часов дня). Обновляйте крем обязательно после купания, даже если на нем указана высокая степень защиты и водостойкость.

Носите красивые шляпки или большие и хорошие солнечные очки – даже нетонированные очки защищают от ультрафиолета. Кожа век тонкая и не подразумевает использование специальных фильтров в косметических средствах. Ну и приятная новость – кожу губ прекрасно защищает помада.

Для красоты кожи и ее здоровья и молодости, забудьте про солярий – никакой пользы, в отличии от солнца, он коже не приносит, а вот старение ускоряет.

Растущее число раковых заболеваний кожи – последствия увлечения коричневых загаром в 90-е годы. "Здорового" загара просто не существует. Добавьте к этому потерю кожей эластичности, нарушение работы сосудов, пигментные пятна… У вас никогда не будет новой кожи, как и другого тела, заботьтесь о них сейчас. Наслаждайтесь солнышком, но делайте это грамотно – в правильное время и в умеренном количестве.