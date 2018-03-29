Как сохранить красивым овал лица

После 25 лет на нашем лице начинают проявлять себя различные возрастные изменения, с промежутком примерно в пять лет можно обнаружить в своей внешности что-то новенькое. Есть женщины, предпочитающие копить такие изменения и решать проблемы в зрелом возрасте и одним махом – чаще всего агрессивными косметологическими и хирургическими процедурами, но даже они часто не могут решить вопрос красивого овала лица.

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