Как научиться читать состав косметики

Не могу назвать себя экоголиком, но на просторах косметического рынка всегда отдаю предпочтение натуральным и органическим маркам, но главное эффективным, как и выбору ингредиентов для своей косметики. Дело тут не в том, чтобы отдать дань моде и далеко не в силе убеждения.
Мой выбор связан с тем, что косметика, сделанная из синтетических и технических продуктов, не только не работает и лежит мертвым слоем на поверхности волос и коже, но зачастую нарушает ее естественную работу. Эффективность и натуральность можно оценить по информации на этикетке, вот базовые правила для навигации.
Новичку довольно сложно ориентироваться в многообразие ингредиентов, перечисленных в составе средств, но базовые принципы ориентации все-таки есть:
- Если вы выбираете сертифицированную косметику, то можете быть уверены в ее натуральности – сертифицирующий орган проверил все условия выпуска и производства, состав и даже процентное содержание органических ингредиентов. Марки всегда помещают логотип на читаемое место на упаковке и этикетках – это могут быть различные европейские или американские стандарты вроде ECOCERT, ICEA, USDA ORGANICS, BDIH и другие.
- Такие сертификаты есть не только у зарубежных, но и у отечественных брендов. Если у косметики нет сертификата, это не значит, что она не натуральная или хуже по составу, вам просто нужно сориентироваться по нижеуказанным базовым критериям, ведь такая косметика гораздо бюджетнее сертифицированных коллег.
- Посмотрите список веществ в составе: они всегда располагаются в порядке убывания. Вы сможете оценить какой продукт составляет основную массу вашего средства – ценные масла или синтетические заменители и продукты нефтехимии.
- Многие компании косметического рынка отказались от сильных сульфатов, заменив их на мягкие и натуральные. Среди сульфатов наиболее агрессивными являются Sodium Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate. Часто на упаковке производитель указывает: без SLS.
- Отсутствие силиконов и парабеновых эмульгаторов в составе говорит в пользу красоты и здоровья, в частности в составе стоит избегать эмульгирующих PEG-веществ и консервантов, содержащих в названии "paraben", например, metylparaben. Силиконы только создают видимость здоровья и гладкости волос и кожи. Безопасность применения парабенов стала обсуждаться после их обнаружения в высокой концентрации в раковой опухоли груди. И хотя никто не проводит прямой аналогии между возникновением болезни и использованием парабенов (вопрос остается дискуссионным), есть ряд научно-обоснованных фактов против его использования. Так, например, исследования показали, что метилпарабен, нанесенный на кожу, взаимодействует с ультрафиолетом, приводя к усилению старения кожи и повреждению ДНК.
- Такие ингредиенты как вазелин (petrolatum), техническое масло (mineral oil), солидоловое масло (solyd oil) и парафиновое масло (parafin oil), а также тяжелые ингредиенты животного происхождения препятствуют дыханию кожи, ухудшают обменные процессы и, как следствие, не улучшают, а ухудшают состояние кожи.
- В составе натуральных базовых косметических средств вы найдете масла (oil), цветочные воды, воду (water), фруктовые и растительные экстракты ((Flower/Leaf/Stem Extract), витамины и активные компоненты (они добавляются в небольших количествах), эмульгирующие компоненты и мягкие ПАВы (поверхностно-активные вещества, отвечают за очищение), консерванты.
- Обратите внимание, на этикетке также всегда есть значок – нарисованная вскрытая баночка с указанием срока годности после вскрытия. Он отличается от общего срока годности упакованного товара, чаще всего это 6м (6 месяцев) или 12м (12 месяцев).
Это совершенно не значит, что эффективность и безопасность натурального масла говорит о преимуществе использования перед кремами. Нужно обращать внимание на косметические продукты и выбирать подходящие, что часто доступно в рамках любого ценового сегмента. Базово понимать состав нужно для того, чтобы не устраивать на коже и в крови смесь из критичных косметических ингредиентов. Если они и разрешены в минимальных допустимых пределах в одном средстве, можете ли вы померить воздействие от 5-10 средств, использованных за день? Брать или не брать – решать только вам, по сути эти правила не ограничат ваш выбор, а просто направят его в определенном направлении.