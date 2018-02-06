Как научиться молодеть во сне

Помните сказку про спящую красавицу? Она проспала 100 лет, а принц, разбудивший ее поцелуем, нашел принцессу свежей и красивой. В детстве меня, конечно, интересовала магия любви в этой сказке, а сегодня хочется поговорить про магию восстановительного сна. Спать и хорошеть во сне – не сложная задача, если соблюдать несколько простых правил.

Тема восстановления и сохранения ресурсов организма – одна из самых захватывающих и вкусных для меня. Во время сна в организме происходит мощнейшая восстановительная работа. Правильно уснуть и проснуться – это не просто залог хорошего настроения и бодрости. Хороший сон – верный спутник красоты и молодости. Во время сна ускоряются метаболические процессы, особенно активно это происходит в клетках мозга и кожи. Считается, что взрослому человеку нужно 7-9 часов ночного сна, но красота, как всегда, живет в деталях – для восстановления и обновления важно качество сна и его временной интервал.

Когда засыпать

У взрослого человека восстановительная работа внутренних органов начинается в организме примерно с 23 часов – в том случае, если вы уже отправились в это время в объятия Морфея. Во время сна вырабатываются гормоны, стимулирующие рост клеток и их регенерацию. Важно, что синтез главного омолаживающего гормона мелатонина зависит от суточного ритма. Он вырабатывается в условиях полной темноты и пик выработки приходится на 2 часа ночи – сон между 23 ночи и 4 утра крайне важен для выработки этого гормона, который также отвечает за позитивный настрой.

Как засыпать

Тут надо вспомнить старые добрые правила про режим и гигиену. Засыпать нужно в проветренном помещении потому, что насыщение организма кислородом обеспечивает более эффективное обновление. В отопительный сезон важно позаботиться о влажности в помещении, особенно это сказывается на состоянии кожи. Безусловно, залог комфортного и удобного сна – правильно подобранные подушка и матрас, они же верные помощники сохранения красивого овала лица и здоровой спины.

А вот залог крепкого сна – расслабленное и спокойное состояние. Приучайте себя, отправляясь в сон, отпускать беспокойные и суетные мысли. Хорошо помогает засыпать техника "Пять благодарностей" – засыпая, вы проговариваете внутренне пять вещей, за которые вы благодарны этому дню. Успокаивающие напитки, теплая ванна, расслабляющая музыка и чтение книги – самые простые способы, чтобы наладить режим сна и сделать его комфортным.

Сон для красоты

Пока мозг спит, кожа трудится. Она активизирует выработку коллагена, с потом отправляет на поверхность отработанные вещества. Мышцы лица расслабляются, активизируется кислородный обмен в клетках кожи. Чтобы помочь коже восстановиться, нужно хорошо очистить ее перед сном и помочь ей правильно подобранным ночным кремом. Утро также необходимо начать с очищения со средством для умывания, простого умывания водой недостаточно, ведь те отработанные вещества, которые кожа оставила на поверхности нужно удалить. Если вы умоетесь простой водой, а затем нанесете крем, то вернете обратно коже эти самые выброшенные на поверхность "продукты".

Как проснуться

Главное и простое правило: не вскакивать с постели. Просыпаясь, не вставайте резко. После пробуждения нужно потянуться, дать организму немного времени прийти в себя, хорошо, лежа в постели, сделать пару минут разминку для запуска лимфотока и пробуждения. Затем не торопясь, через ближайший к краю кровати бок, подняться.

Мы имеем привычку заглушать естественные потребности организма и игнорировать его сигналы, в поисках чудесных средств для восстановления сил, мы часто забываем о самых естественных и доступных. Комфортного вам, приятного и крепкого сна с пользой красоте и здоровью!